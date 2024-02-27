Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные ажурные блины на сыворотке.
Сыворотка – это кисломолочный продукт, остающийся после изготовления творога.
"Стоит она копейки! Всегда можно купить на базаре в молочном отделе, а также встречается в супермаркетах. Блинчики на ней невероятно вкусные! Нежные, ажурные – все в мелкую дырочку!", – советует блогерка.
Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- щепотка соли
- сыворотка – 500-550 мл
- мука – 200 г
- сода - 1/3 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Сначала взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем треть муки и перемешиваем. После этого вливаем немножко сыворотки (около 100 мл) и перемешиваем.
Всыпаем еще одну треть муки, хорошо перемешиваем, снова 100 мл сыворотки, перемешиваем, добавляем оставшуюся муку, снова перемешиваем, еще 100 мл сыворотки и снова перемешиваем. Благодаря этому блины будут иметь идеальную текстуру без комочков.
После этого добавляем в тесто растительное масло и остальную сыворотку, перемешиваем до однородности, добавляем соду, перемешиваем и оставляем тесто на 15-20 минут.
Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Татьяна Юшина советует подавать блины со сметанкой, вареньем, сгущенкой или карамелью.
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