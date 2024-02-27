Кулинар предложила украинцам доступный и простой рецепт блинов, которые всегда получаются вкусными и хорошенькими.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусные ажурные блины на сыворотке.

Сыворотка – это кисломолочный продукт, остающийся после изготовления творога.

"Стоит она копейки! Всегда можно купить на базаре в молочном отделе, а также встречается в супермаркетах. Блинчики на ней невероятно вкусные! Нежные, ажурные – все в мелкую дырочку!", – советует блогерка.

Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

щепотка соли

сыворотка – 500-550 мл

мука – 200 г

сода - 1/3 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Сначала взбиваем яйца с солью и сахаром. Добавляем треть муки и перемешиваем. После этого вливаем немножко сыворотки (около 100 мл) и перемешиваем.

Всыпаем еще одну треть муки, хорошо перемешиваем, снова 100 мл сыворотки, перемешиваем, добавляем оставшуюся муку, снова перемешиваем, еще 100 мл сыворотки и снова перемешиваем. Благодаря этому блины будут иметь идеальную текстуру без комочков.

После этого добавляем в тесто растительное масло и остальную сыворотку, перемешиваем до однородности, добавляем соду, перемешиваем и оставляем тесто на 15-20 минут.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Татьяна Юшина советует подавать блины со сметанкой, вареньем, сгущенкой или карамелью.

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