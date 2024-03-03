Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сладкие пончики на кефире с ванилью.
Ингредиенты:
- 250 г ложкового кефира
- 1 желток (по желанию)
- 40-45 г сахара
- ванильный сахар или цедра цитруса
- маленькая щепотка соли
- 6 г соды или разрыхлителя
- 3 г лимонного сока
- 15 г растительного масла или теплого сливочного масла
- 325 г муки
- масло для жарки
- сахарная пудра
Приготовление:
В миске смешайте кефир, сахар, желток (если используете), соль, масло или теплое сливочное масло, несколько капель лимонного сока и перемешайте венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем, и замесите тесто. Оно должно быть очень нежным и липким.
Смажьте руки и стол растительным маслом и примешайте тесто.
"Мастер Шеф" Ярославский добавил, накройте его полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее.
Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, дайте постоять несколько минут и нарежьте формочкой пончики с отверстием внутри.
Отдельно нагрейте масло для жарки на среднем огне. Жарьте пончики с двух сторон до готовности, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.
Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой и наслаждайтесь, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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