Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сладкие пончики на кефире с ванилью.

Ингредиенты:

250 г ложкового кефира

1 желток (по желанию)

40-45 г сахара

ванильный сахар или цедра цитруса

маленькая щепотка соли

6 г соды или разрыхлителя

3 г лимонного сока

15 г растительного масла или теплого сливочного масла

325 г муки

масло для жарки

сахарная пудра

Приготовление:

В миске смешайте кефир, сахар, желток (если используете), соль, масло или теплое сливочное масло, несколько капель лимонного сока и перемешайте венчиком, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте муку, смешанную с содой или разрыхлителем, и замесите тесто. Оно должно быть очень нежным и липким.

Смажьте руки и стол растительным маслом и примешайте тесто.

"Мастер Шеф" Ярославский добавил, накройте его полотенцем или пленкой и дайте постоять 10-15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее.

Раскатайте тесто толщиной примерно 4 мм, дайте постоять несколько минут и нарежьте формочкой пончики с отверстием внутри.

Отдельно нагрейте масло для жарки на среднем огне. Жарьте пончики с двух сторон до готовности, примерно по 1,5 минуты с каждой стороны.

Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой и наслаждайтесь, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.