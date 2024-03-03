В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейшую пасту alla Zozzona.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, что эта паста невероятно вкусная и вобрала в себя самые известные итальянские пасты: карбонара, аматричана и сальсиччя.

Чтобы приготовить пасту alla Zozzona, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет такие ингредиенты (на 2-3 большие порции):

оливковое масло – 1 ст.л.

гуанчале (или сырокопченая грудинка) – 80-90 г

лук - 1/2 среднего (можно и без него)

свиной фарш – 200 г

чеснок – 2 зуб.

специи (семена фенхеля, копченая паприка, черный перец, соль)

томаты в собственном соке – 350 г

пармезан – 50-60 г

желтки яичные – 3 шт.

макароны – 300 г

петрушка для декора

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает на сковороду оливковое масло, выкладывает нарезанное маленькими кубиками гуанчале или копченую грудинку и выжаривает на среднем огне. Далее добавляем мелко нарезанный лук и обжариваем его.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в сковороду фарш, фенхель, паприку и черный перец. Обжариваем фарш, разбивая комочки лопаткой. Затем добавляем измельченный чеснок, еще немного обжариваем и в конце добавляем томаты, соль и тушим все вместе в течение 15 минут.

Пасту отвариваем в кипящей подсоленной воде на среднем огне, как указано на упаковке. Готовые макароны выкладываем в сковороду и тушим в соусе буквально 1,5 минуты.

Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает соус, похожий на карбонару: смешивает тертый пармезан с желтками и 30-40 воды, в которой варились макароны. Добавляем соус в пасту и хорошо перемешиваем.

Для подачи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский посыпает пасту мелко нарезанной петрушкой и добавляет еще тертый пармезан.

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