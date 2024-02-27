Хороший пуховик – ключ к тому, чтобы пережить суровые зимы. Правильное пальто будет согревать вас год за годом, если за ним правильно ухаживать, а это значит, что нужно знать, как поддерживать его в чистоте и как правильно постирать куртку .
От чистки до дезодорации и хранения, мы попросили двух профессионалов прачечной дать им лучшие советы относительно того, как постирать пуховик дома .
Как постирать пуховик в стиральной машине?
Когда он будет готов к машине, закиньте самую куртку (или вместе с одеялом, если нужно для равновесия).
Во время стирки своей парки Мейкер предпочитает использовать мягкое моющее средство без запаха и холодную воду, потому что она наиболее щадящая для одежды. "Большинство моющих средств, если не все, теперь разработаны так, чтобы сбрасывать жопы и принимать имена в холодной воде", - говорит она.
Хотите, чтобы ваше пальто оставалось максимально пушистым? Ричардсон рекомендует стирку пуха – просто обязательно используйте его теплой (но не горячей) водой, поскольку холодная вода не активирует его. (Если на этикетке для ухода за вашей курткой указано «специальное моющее средство», он говорит, что это означает стирка.) Используйте только небольшое количество моющего средства – Ричардсон добавляет примерно половину столовой ложки на одну загрузку – и избегайте отбеливателей или смягчителей.
Производитель предлагает выбрать режим деликатной стирки. Поскольку пуховики с пуховым наполнителем впитывают, возможно, вам понадобится добавить дополнительный цикл отжима, чтобы помочь избавиться от лишней влаги, прежде чем вынимать их. «Вы хотите, чтобы ваша куртка была как можно сухой после стирки», — говорит она. «Если куртка остается влажной или мокрой, на ней может появиться плесень и вызвать неприятный запах».
Как часто нужно стирать пуховую куртку?
Частые циклы работы машины могут повредить водоотталкивающее покрытие вашей куртки, поэтому стирать ее раз в сезон предостаточно.
Если оно выглядит грязным, Ричардсон и Мэйкер рекомендуют стирать его в конце сезона, а не в начале следующего. "Если оно пуховое, и вы его не моете, вы можете привлечь моль", - говорит Ричардсон.
Как определить чистку пуховой куртки?
Если вы носите его регулярно, точечная чистка пуховика – это путь. (Также сделайте это перед тем, как бросить его в стирку в конце сезона.)
Водоотталкивающие парки сравнительно легко чистить. Потрите пятно мочалкой с водой, но Ричардсон говорит, что вы также можете добавить немного мыла.
Самые сложные чистящие места – это манжеты или воротники, где обычно появляются пятна от увлажняющего крема или макияжа.
Ричардсон предлагает опрыскивать смесью, состоящей из равных частей воды и уксуса, а затем протереть их влажным полотенцем.
Источник: chatelaine
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