Во время стирки своей парки Мейкер предпочитает использовать мягкое моющее средство без запаха и холодную воду, потому что она наиболее щадящая для одежды. "Большинство моющих средств, если не все, теперь разработаны так, чтобы сбрасывать жопы и принимать имена в холодной воде", - говорит она.