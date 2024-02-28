Морковь по-корейски это уникальное и универсальное блюдо, которое можно подавать к столу, как вкусную закуску или использовать в качестве сочного и ароматного ингредиента.

Морковь по-корейски добавляют в шаурму и хот-доги. Она прекрасно смакует в рулетах из лаваша и наполняет ароматом и пикантным вкусом салаты.

«Салат, который очень быстро готовится, а еще быстрее съедается», – так говорит об этом рецепте салата с морковью по-корейски автор кулинарного канала «Cook Julija Simonchuk».

Морковь по-корейски.

Для его приготовления требуются следующие ингредиенты: консервированная кукуруза – 1/2 б; огурец свежий – 2 шт; куриное бедро копченое – 1 шт; фасоль красная консервированная – 1/2 б; морковь по-корейски – 150 г; майонез по вкусу; соль и перец по вкусу.

Шаг первый – с куриного бедра снимаем кожицу, мясо нарезаем продолговатыми кусочками.

Огурец нарезаем соломкой. Соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом, добавляем соль, перец и перемешиваем.

Вот и все, салат с морковью по-корейски можно подавать к столу.

Подписчики фудблогера, комментируя этот рецепт, отмечают, что вкусовые качества салата действительно на высшем уровне:

«Салат действительно вкусный, я приготовила, так он такой легкий. Единственное, что я без майонеза его сделала»,

«Классный салатик»,

«Очень аппетитно»,

«Невероятно аппетитный».

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