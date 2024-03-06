Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как сделать вареники еще вкуснее и красивее.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом невероятных вареников с творожной начинкой и ярким вишневым тестом.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял 400 г замороженных вишен, из которых получил около 160 г сока, которые использовал для теста, и 240 г вишен, из которых приготовил очень вкусный и красивый соус.

Для приготовления теста на вареники (в расчете на 26-30 штучек) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

вишневый сок – 160 г

сливочное масло – 20 г

мука – 175 г

сахар – 25 г

Начинка:

творог – 300 г

желток яичный – 1 шт.

сахар – 40 г

Для соуса "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял:

размороженные вишни – 240 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 15 г

Также для подачи нам понадобится примерно 200 г сметаны.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает в сотейнике вишневый сок, сахар, сливочное масло и доводит до кипения. Добавляем часть муки (100 г), быстро замешиваем и снимаем с плиты.

Тесто выкладываем на стол, и когда оно немного остынет, добавляем оставшуюся муку (еще 75 г), замешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 20-30 мин.

Тоненько раскатываем тесто с помощью скалки и вырезаем круги стаканом диаметром примерно 7 см. Для начинки перетираем творог с желтком и сахаром, выкладываем на тесто и формируем вареники.

Варим вареники в кипящей подсоленной воде в течение 3 минут.

Чтобы приготовить вишневый соус, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский прогревает на сковороде вишни вместе с сахаром и сливочным маслом, а затем выкладывает сюда готовые вареники и прогревает их с обеих сторон для насыщенного цвета. Подаем вареники вместе со сметаной.

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