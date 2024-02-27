Крабовый салат благодаря этому ингредиенту заиграет новыми вкусами и приятно удивит всех, кто соберется за столом.

Любимый многими салат с крабовыми палочками можно готовить по любому поводу. Как на праздник, так и просто к ужину.

Крабовый салат можно выложить слоями – и он будет выглядеть более роскошно, а можно быстро и легко – просто соединив все ингредиенты и добавив заправку.

Крабовый салат можно готовить с рисом и без, со свежими огурцами и даже консервированными. К крабовому салату добавляют твердый сыр и маринованные шампиньоны, зеленый лук и ананасы.

Еще один вариант крабового салата – с добавлением такого полезного, вкусного и необычного ингредиента, как киви.

Рецептом крабового салата из киви поделился фудблогер Алекс Миль.

Крабовый салат.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 250г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 150г кукурузы, 150г киви, 120г огурца, 70-100г майонеза, соль перец и по желанию сухарики.

Этот крабовый салат готовится просто и быстро – всего за 15 минут.

Первый слой салата – из тертых яиц. Хорошенько утрамбовываем. Дальше каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза.

Следующий слой из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек и сверху выкладываем киви.

Крабовый салат.

Один из слоев присыпьте солью и перцем.

«Киви берите мягкое, чтобы не было слишком кислым. Также классно сочетается этот салат с сухариками, но их нужно давать уже перед подачей, чтобы не размякли и были хрустящими», - советует фудблогер.

Убираем пищевое кольцо и быстрый в приготовлении и вкусный крабовый салат можно подавать к столу.

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