Любимый многими салат с крабовыми палочками можно готовить по любому поводу. Как на праздник, так и просто к ужину.
Крабовый салат можно выложить слоями – и он будет выглядеть более роскошно, а можно быстро и легко – просто соединив все ингредиенты и добавив заправку.
Крабовый салат можно готовить с рисом и без, со свежими огурцами и даже консервированными. К крабовому салату добавляют твердый сыр и маринованные шампиньоны, зеленый лук и ананасы.
Еще один вариант крабового салата – с добавлением такого полезного, вкусного и необычного ингредиента, как киви.
Рецептом крабового салата из киви поделился фудблогер Алекс Миль.
Крабовый салат.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 250г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 150г кукурузы, 150г киви, 120г огурца, 70-100г майонеза, соль перец и по желанию сухарики.
Этот крабовый салат готовится просто и быстро – всего за 15 минут.
Первый слой салата – из тертых яиц. Хорошенько утрамбовываем. Дальше каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза.
Следующий слой из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек и сверху выкладываем киви.
Крабовый салат.
Один из слоев присыпьте солью и перцем.
«Киви берите мягкое, чтобы не было слишком кислым. Также классно сочетается этот салат с сухариками, но их нужно давать уже перед подачей, чтобы не размякли и были хрустящими», - советует фудблогер.
Убираем пищевое кольцо и быстрый в приготовлении и вкусный крабовый салат можно подавать к столу.
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