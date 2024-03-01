Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский рассказал, как приготовить дома тонкий лаваш.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать дома вкусный лаваш для самых разных блюд.

Ингредиенты:

480 грамм муки

100 грамм кипятка

200 грамм теплой воды

8 грамм соли (1 чайная ложка с горкой)

20 грамм растительного масла

Мука для подпила

2 кухонных полотенца

Пательная (сковорода) диаметром 26 см

Скалка

Инструкции:

Прогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Просейте муку в большую миску, добавьте соль и перемешайте. Влейте 100 грамм кипятка и начните замешивать тесто деревянной лопаткой.

Когда мука немного впитает воду, добавьте оставшуюся теплую воду и растительное масло. Продолжайте месить тесто еще около 5 минут, пока оно не станет гладким.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, оставьте тесто на 30 минут, чтобы оно "отдохнуло".

Разделите тесто на 12-14 кусочков и сформируйте из них шарики. Накройте их полотенцем, чтобы не высохли.

Раскатайте каждый шарик теста на небольшом количестве муки тонко. Обычно тесто наматывают на скалку, чтобы сделать его еще тоньше.

Разогрейте сковороду и обжарьте лаваш по 10-15 секунд с каждой стороны до появления маленьких пузырьков, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Готовый лаваш снимите на влажное полотенце, слегка сбрызните водой и накройте вторым влажным полотенцем.

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