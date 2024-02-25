В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить настоящую итальянскую пиццу.

Чтобы приготовить тесто для пиццы, сначала Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" делает бигу (закваску). Для этого берем:

хлебная мука – 100 г

вода – 100 г

дрожжи – 10 г свежих или 4 г сухих

В воде растворяем дрожжи, добавляем муку, размешиваем и оставляем в литровой емкости, не плотно накрытой крышкой, на ночь при комнатной температуре.

Для основного теста:

бига

вода – 300 г

свежие дрожжи – 10 г

мед - 20 г

оливковое масло – 10 г

хлебная мука - 460 г

цельнозерновая мука – 60 г

соль – 11 г

"Муку использую «сильную»! Либо специально для пиццы, либо для панеттоне с высоким содержанием белка от 13.5 г", – подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Дополнительно берем для подпила 50/50 хлебная мука/мелкая кукурузная крупа или манка.

В воде комнатной температуры хорошо размешиваем бигу с медом, растительным маслом и дрожжами. После этого добавляем два вида муки, соль и вымешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пленкой, оставляем на 3-4 часа при комнатной температуре (летом меньше), а затем отправляем на ночь в холодильник.

Тесто после холодильника делим на четыре равные части, формируем из них шарики и даем несколько часов, чтобы оно согрелось.

На смеси муки и мелкой кукурузной крупы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует из кусочка теста большой круг. Сверху выкладываем соус, плотную моцареллу и любую начинку по вкусу. Смазываем бортики пиццы растительным маслом.

Максимально разогреваем духовку (в идеале до 300 градусов), включаем режим верх/низ и конвекция, отправляем пиццу в духовку и выпекаем до красивой румяности.

"Я люблю мясную начинку, зелень, свежую моцареллу или страчателлу класть уже на готовую пиццу. Добавляйте еще любые сыры и оливковое масло сверху и смакуйте!", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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