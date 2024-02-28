Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский делится, как сделать медовый торт.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный торт с медом и сметаной без множества ингредиентов.

Ингредиенты:

200 г гречишного меда

100 г сахара

2 больших яйца

100 г сливочного масла

10 г соды

550 г муки

Для крема:

600 г сметаны (20-25%)

400 г взбитых сливок (30-35%)

180 г меда или сахара с медом

5 г сока лимона

Приготовление:

Нагрейте мед, сахар, яйца и сливочное масло на водяной бане до пенообразования (примерно 60 градусов).

Добавьте соду и муку, быстро замешайте тесто деревянной лопаткой. Охладите на столе под пленкой, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Разделите тесто на 5 частей и раскатайте очень тонко на пергаменте, подсыпая мукой.

Выпекайте коржи в духовке при 160 градусах до карамельного цвета (примерно 6 минут).

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для крема смешайте сметану с медом, добавьте взбитые сливки и лимонный сок.

Соберите медовик, слоями промазывая коржи кремом.

Наложите торт в форму и дайте настояться в холодильнике ночь. Утром торт будет нежным и вкусным, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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