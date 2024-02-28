Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный торт с медом и сметаной без множества ингредиентов.
Ингредиенты:
- 200 г гречишного меда
- 100 г сахара
- 2 больших яйца
- 100 г сливочного масла
- 10 г соды
- 550 г муки
Для крема:
- 600 г сметаны (20-25%)
- 400 г взбитых сливок (30-35%)
- 180 г меда или сахара с медом
- 5 г сока лимона
Приготовление:
Нагрейте мед, сахар, яйца и сливочное масло на водяной бане до пенообразования (примерно 60 градусов).
Добавьте соду и муку, быстро замешайте тесто деревянной лопаткой. Охладите на столе под пленкой, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Разделите тесто на 5 частей и раскатайте очень тонко на пергаменте, подсыпая мукой.
Выпекайте коржи в духовке при 160 градусах до карамельного цвета (примерно 6 минут).
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, для крема смешайте сметану с медом, добавьте взбитые сливки и лимонный сок.
Соберите медовик, слоями промазывая коржи кремом.
Наложите торт в форму и дайте настояться в холодильнике ночь. Утром торт будет нежным и вкусным, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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