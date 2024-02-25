Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как быстро и легко приготовить вкусные маринованные шампиньоны.

Для приготовления маринованных шампиньонов звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

вода - 500 мл

соль – 2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

растительное масло – 50 г

чеснок - 3 зубчика

лавровый лист – 3 шт.

уксус столовый 9% (или яблочный) – 2 ст.л.

черный перец горошком – 15 шт.

Чтобы приготовить маринад для грибов, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова наливает в кастрюлю воду, добавляет уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист, черный перец и чеснок.

"Чеснок я всегда измельчаю – так вкуснее. Можно взять на 2-3 части разрезать, если не хотите заморачиваться, но он не будет так ощущаться, как измельченный", – объяснила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Доводим маринад до кипения, а тем временем промываем шампиньоны. Звезда "Мастер Шеф" заливает шампиньоны водой, добавляет 2 ст. л. муки и хорошо размешивает – это поможет хорошо промыть грибы и даже немного осветлить их, если они потемнели.

Бросаем промытые шампиньоны в кипящий маринад. Когда рассол снова закипит, убавляем огонь и даем шампиньонам покипеть на малом огне под крышкой 7-10 минут.

"Закрываем крышечкой и ставим на ночь в холодильник, на сутки лучше. На следующий день они смакуют просто безупречно, мне нравится так гораздо больше, хотя можно есть и сразу, они уже вкусные, уже приготовленные", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова .

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