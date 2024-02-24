Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить невероятно вкусный и нежный одесский форшмак.
Чтобы приготовить форшмак, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет:
- филе сельди – 250 г (удаляем реберные косточки, а мелких в спинке можно не бояться, они перекрутятся)
- яйца – 3 шт. (отвариваем в крутую)
- мякиш хлеба - 60 г (лучше брать не свежий, а вчерашний или еще давнее)
- кисленькое зеленое яблоко – 60-70 г (без кожуры)
- сливочное масло – 80 г
- лук – 40-50 г
Если хотите более яркого вкуса, Мастер Шеф Владимир Ярославский советует в конце добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса.
Яблоко и лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры и разрезает на кусочки.
Хлеб берем без корочки. Можно брать даже черствый, но если он слишком сухой, то его можно размочить небольшим количеством молока (20-25 г) на 20 минут.
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает через мясорубку с мелкой решеткой филе сельди, лук, яйца, хлеб, яблоко. И лучше перекручивать ингредиенты не поочередно, а вперемешку, тогда текстура форшмака будет максимально однородной и сочной.
Готовый форшмак ставим в холодильник, чтобы он охладился. Подавать эту закуску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с темным хлебом и мелко нарезанным зеленым лучком.
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