Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить невероятно вкусный и нежный одесский форшмак.

Чтобы приготовить форшмак, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет:

филе сельди – 250 г (удаляем реберные косточки, а мелких в спинке можно не бояться, они перекрутятся)

яйца – 3 шт. (отвариваем в крутую)

мякиш хлеба - 60 г (лучше брать не свежий, а вчерашний или еще давнее)

кисленькое зеленое яблоко – 60-70 г (без кожуры)

сливочное масло – 80 г

лук – 40-50 г

Если хотите более яркого вкуса, Мастер Шеф Владимир Ярославский советует в конце добавить несколько капель лимонного сока или винного уксуса.

Яблоко и лук "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры и разрезает на кусочки.

Хлеб берем без корочки. Можно брать даже черствый, но если он слишком сухой, то его можно размочить небольшим количеством молока (20-25 г) на 20 минут.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает через мясорубку с мелкой решеткой филе сельди, лук, яйца, хлеб, яблоко. И лучше перекручивать ингредиенты не поочередно, а вперемешку, тогда текстура форшмака будет максимально однородной и сочной.

Готовый форшмак ставим в холодильник, чтобы он охладился. Подавать эту закуску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с темным хлебом и мелко нарезанным зеленым лучком.

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