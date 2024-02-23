Вы заметили затхлый запах одежды? Виновник, вероятно, изнутри ваших шкафов. Поскольку шкафы – это маленькие, компактные помещения без циркуляции воздуха, неприятные запахи скапливаются со временем и проникают во все внутри. Но почистить шкаф , по сути, очень просто.
1. Найдите источник затхлого запаха
Вы не можете устранить неприятный запах, если вы не знаете, что его вызывает. Хотя грязная одежда, экскременты вредителей, пыль и потная обувь могут усугубить неприятный запах, причиной может быть плесень или грибок. Плесневик образуется, когда влага накапливается в ваших шкафах и некуда деваться из-за отсутствия вентиляции. Чтобы определить, откуда может поступать влага, найдите места утечки воды в стенах или потолке. Если ваш шкаф притягивает влагу из-за того, что он находится рядом с ванной или в подвале, подумайте о приобретении осушителя.
2. Удалите плесень и грибок
Избавившись от плесени и плесени, вы также избавитесь от затхлого запаха, который они вызвали. Плесень может быть зеленой, черной, красной или синей, тогда как плесень обычно белая или серая. Наполните бутылку с распылителем двумя отбеливательными крышками и горячей водой. Распылите плесень или грибок и дайте им постоять, пока они не исчезнут. Чтобы избежать повторного появления плесени, держите влагу подальше от шкафов.
3. Регулярно убирайте шкафы на заказ
Чтобы ваши шкафы всегда пахли свежестью, их следует регулярно тщательно убирать. Уберите все из своих шкафов. Пропилосось пол шкафа, чтобы удалить грязь и пыль. Используя универсальное моющее средство или воду с мылом, очистите все поверхности в шкафу, включая ящики, шкафы, полки, стены и штанги шкафа. Если у вас пол с ковровым покрытием, подумайте об очищении паром. Прежде чем возвращать одежду и другие вещи, убедитесь, что все поверхности полностью сухие. Проветривайте шкаф и используйте вентилятор, чтобы ускорить процесс высыхания.
4. Очистите и высушите вещи перед хранением
Даже если вы одевали вещь только один раз, постирайте ее с ароматизированным стиральным средством, чтобы удалить любые запахи из одежды. Убедитесь, что одежда полностью высохла, прежде чем класть ее обратно в шкаф. Если одежда не полностью высохла, сырость приведет к другим проблемам. Если вы храните корзину в своем шкафу, убедитесь, что не кладете внутрь мокрые полотенца или влажную одежду.
5. Реорганизуйте свои шкафы
Очень близко набитая одежда препятствует циркуляции воздуха в шкафу. Когда вы извлечете все из своего шкафа, чтобы очистить его, просмотрите предметы и удалите все, что вам больше не нужно или не нужно. Затем разместите одежду так, чтобы воздух проходил легче. Не храните ничего на полу, чтобы это было чисто.
6. Повесьте одежду на деревянные вешалки
Замените проволочные вешалки на деревянные вешалки, поскольку дерево лучше защищает вашу одежду и предотвращает неприятные запахи. Древесина поглощает любую влагу в воздухе, предотвращая сырость. Хотя древесина является естественным дезодорантом, вы можете придать своей одежде приятный аромат, купив деревянные вешалки с ароматом кедра или лаванды. Кедр также предотвращает моли уничтожить вашу одежду.
7. Повторно используйте сушилку
Использованные сушилки сохраняют свой аромат после одной стирки и могут впитывать неприятные запахи. Положите несколько использованных сушильных вещей в ящики шкафов и шкафов. Вы также можете положить пару простыней в кармане своей одежды.
8. Освежите пищевой содой
Вы можете почистить шкаф пищевой содой. Пищевая сода – известное средство для поглощения неприятных запахов и влаги. Для быстрой поправки наполните миску пищевой содой и оставьте в шкафу на один день. Чтобы подольше справляться с неприятным запахом. Рекомендуется хранить открытую коробку пищевой соды в вашем индивидуальном шкафу и оставлять ее на год. Убедитесь, что вы поставили его в месте, которое маловероятно, чтобы его опрокинули.
9. Храните контейнер с кофейной гущей
Кофе не только для питья. Кофейная гуща также впитывает неприятные запахи в шкафах. Наполните емкость кофейной гущей и проткните несколько отверстий в крышке. Храните контейнер в шкафу и ежемесячно заменяйте гущу.
10. Распылить уксус
Также вы можете почистить шкаф уксусом. Уксус является естественным эффективным дезодорантом, и его можно использовать для обновления многих помещений, включая ваши шкафы. Предлагаем взять равные части белого уксуса и равные части воды и налить в бутылку с распылителем. Используйте смесь на одежде (перед использованием выверните вещи наизнанку). Вы также можете распылить уксус в своем шкафу, чтобы выбить запахи. Еще один способ устранить неприятные запахи – поставить в шкаф миску с белым уксусом.
11. Используйте активированный уголь
Хороший вариант почистить шкаф активированным углем. Активированные угли поглощают запахи и очищают воздух во всех помещениях, в том числе в ваших индивидуальных шкафах. Поместите блок активированного угля в дышащий контейнер и храните в шкафу. Чтобы повторно использовать активированный уголь, поставьте блок на несколько часов в солнечный свет, затем поверните в шкаф.
12. Попробуйте мел
Мел впитывает влагу. Положите несколько кусочков мела в пакет, завяжите его и проткните несколько дыр в ткани. Разместите в нескольких местах вашего индивидуального шкафа. Мел отлично подходит для того, чтобы почистить шкаф от запахов.
13. Примените свой любимый аромат
Распылите ваши любимые духи или эфирное масло на ватные шарики или папиросную бумагу и дайте им высохнуть. Вы можете поместить ватные шарики прямо в шкаф или поместить в стеклянную банку, покрытую куском ткани.
14. Используйте ароматизированное мыло
Ароматное мыло может помочь вашим шкафам прекрасно пахнуть. Заверните кусок мыла с сильным запахом в кусок тонкой ткани и положите в шкаф.
15. Держите попурри в своих шкафах
Купите или приготовьте попурри самостоятельно. Вы также можете повторно использовать попурри, которое может быть неэффективно в большой комнате, но все еще имеет достаточно аромата для маленького шкафа. Вы можете положить попурри в корзину или сделать пакетики, чтобы повесить их в шкафу.
Источник: lifeuncluttered
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