1. Найдите источник затхлого запаха

Вы не можете устранить неприятный запах, если вы не знаете, что его вызывает. Хотя грязная одежда, экскременты вредителей, пыль и потная обувь могут усугубить неприятный запах, причиной может быть плесень или грибок. Плесневик образуется, когда влага накапливается в ваших шкафах и некуда деваться из-за отсутствия вентиляции. Чтобы определить, откуда может поступать влага, найдите места утечки воды в стенах или потолке. Если ваш шкаф притягивает влагу из-за того, что он находится рядом с ванной или в подвале, подумайте о приобретении осушителя.

2. Удалите плесень и грибок

Избавившись от плесени и плесени, вы также избавитесь от затхлого запаха, который они вызвали. Плесень может быть зеленой, черной, красной или синей, тогда как плесень обычно белая или серая. Наполните бутылку с распылителем двумя отбеливательными крышками и горячей водой. Распылите плесень или грибок и дайте им постоять, пока они не исчезнут. Чтобы избежать повторного появления плесени, держите влагу подальше от шкафов.

3. Регулярно убирайте шкафы на заказ

Чтобы ваши шкафы всегда пахли свежестью, их следует регулярно тщательно убирать. Уберите все из своих шкафов. Пропилосось пол шкафа, чтобы удалить грязь и пыль. Используя универсальное моющее средство или воду с мылом, очистите все поверхности в шкафу, включая ящики, шкафы, полки, стены и штанги шкафа. Если у вас пол с ковровым покрытием, подумайте об очищении паром. Прежде чем возвращать одежду и другие вещи, убедитесь, что все поверхности полностью сухие. Проветривайте шкаф и используйте вентилятор, чтобы ускорить процесс высыхания.

4. Очистите и высушите вещи перед хранением

Даже если вы одевали вещь только один раз, постирайте ее с ароматизированным стиральным средством, чтобы удалить любые запахи из одежды. Убедитесь, что одежда полностью высохла, прежде чем класть ее обратно в шкаф. Если одежда не полностью высохла, сырость приведет к другим проблемам. Если вы храните корзину в своем шкафу, убедитесь, что не кладете внутрь мокрые полотенца или влажную одежду.

5. Реорганизуйте свои шкафы

Очень близко набитая одежда препятствует циркуляции воздуха в шкафу. Когда вы извлечете все из своего шкафа, чтобы очистить его, просмотрите предметы и удалите все, что вам больше не нужно или не нужно. Затем разместите одежду так, чтобы воздух проходил легче. Не храните ничего на полу, чтобы это было чисто.

6. Повесьте одежду на деревянные вешалки