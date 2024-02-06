Ваша кухонна шафа є одним із найважливіших елементів на вашій кухн, адже служить місцем для зберігання багатьох ваших кухонних речей.

Кухонні шафи зберігають запаси їжі, кухонний посуд, столове срібло, столовий посуд тощо.

Через це вам не уникнути частого використання, а це означає, що накопичення бруду та жиру може відбуватися регулярно. Липкі, жирні кухонні шафи можуть дратуватиʼ. Але якщо ви знаєте, як максимально використати речі, які є у вас на кухні, прибрати їх не буде проблемою.

Тим не менш, ось кілька порад та інструментів, які можна використовувати для того, щоб очистити кухонні шафи від жиру.

● Мило для посуду та вода

Більшості жирних ділянок у кухонних шафах потрібна лише одна річ – тепла вода з милом. Якщо ви шукаєте очищувач жиру, який не перевищить ваш бюджет, мило для посуду стане вашим найкращим вибором. Зрештою, засіб для миття посуду призначений для того, щоб прибирати жир.

Змішайте мило для посуду з теплою водою, перш ніж змочити губку або тканину з мікрофібри в розчині. За допомогою губки або ганчірки, змоченої водою з милом, протріть шафи від жиру. Ви можете використовувати зубну щітку або невелику щіточку для чищення стійкого жиру чи бруду. Завершіть процес, висушивши шафи кухонним рушником.

● Білий оцет і гаряча вода

Оцет є одним із найпопулярніших миючих засобів на вашій кухні. Його кислотна природа є достатньо потужною, щоб розчинити мінеральні відкладення, бруд, жир і пил. Крім того, він має сильний компонент, здатний очистити шкаф від бактерій.

Щоб скористатися цим засобом для чищення, візьміть мочалку або паперовий рушник і змочіть їх у нерозведеному оцті, щоб стерти жир із шаф. Залиште оцет на шафі на 10-15 хвилин, щоб виконати свою роботу. Після цього розпушіть жир, провівши вологою губкою поверхню, а потім візьміть змочену у воді ганчірку, щоб витерти накопичення.

● Харчова сода

Використання харчової соди для того, щоб очистити шаф від бруду та жиру — це старий, але дуже ефективний прийом. Оскільки харчова сода містить м’який лужний компонент, вона легко розчиняє бруд і жир у поєднанні з водою.

Щоб використовувати цей кухонний предмет, вам потрібно лише змочити щітку теплою водою, додати трохи харчової соди, а потім почистити шафи. Закінчивши очищення, видаліть залишки вологою теплою тканиною.

● Домашнє кастильське мило-спрей

Кастильське мило походить з оливкової олії з регіону Кастилія в Іспанії. Відомо, що це мило ефективне для очищення тіла та волосся. Але окрім особистої гігієни, кастильське мило також можна використовувати як універсальний миючий засіб для домашнього прибирання, прання білизни та чищення пензликів і губок для макіяжу.

Поєднання кастильської олії з теплою водою, чашкою оцту, рідким милом і столовою ложкою харчової соди в пляшці з розпилювачем ємністю 32 унції може стати стати відмінним розчином для того, щоб очистити кухонні шафи від жиру. Ви можете додати кілька крапель вашого улюбленого аромату, якщо ви любите аромати.

Джерело: Mr. Cabinet Care

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