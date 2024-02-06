Кухонные шкафы хранят запасы пищи, кухонную посуду, столовое серебро, столовую посуду и т.д.
Поэтому вам не избежать частого использования, а это значит, что накопление грязи и жира может происходить регулярно. Липкие, жирные кухонные шкафы могут раздражать. Но если вы знаете, как максимально использовать вещи, которые есть у вас на кухне, убрать их не будет проблемой.
Тем не менее, вот несколько советов и инструментов, которые можно использовать для того, чтобы очистить кухонные шкафы от жира.
● Мыло для посуды и вода
Большинству жирных участков в кухонных шкафах нужна только одна вещь – теплая вода с мылом. Если вы ищете очиститель жира, который не превысит бюджет, мыло для посуды станет вашим лучшим выбором. В конце концов, средство для мытья посуды предназначено для того, чтобы убирать жир.
Смешайте мыло для посуды с теплой водой, прежде чем смочить губку или ткань из микрофибры в растворе. С помощью губки или тряпки смоченной водой с мылом протрите шкафы от жира. Вы можете использовать зубную щетку или небольшую щеточку для чистки стойкого жира или грязи. Завершите процесс, высушив шкафы кухонным полотенцем.
● Белый уксус и горячая вода
Уксус является одним из самых популярных моющих средств на вашей кухне. Его кислотная природа достаточно мощна, чтобы растворить минеральные отложения, грязь, жир и пыль. Кроме того, он обладает сильным компонентом, способным очистить шкаф от бактерий.
Чтобы воспользоваться этим чистящим средством, возьмите мочалку или бумажное полотенце и смочите их в неразведенном уксусе, чтобы стереть жир из шкафов. Оставьте уксус на шкафу на 10-15 минут, чтоб выполнить свою работу. После этого разрыхлите жир, проведя влажной губкой поверхность, а затем возьмите смоченную в воде тряпку, чтобы вытереть накопление.
● Пищевая сода
Использование пищевой соды для того, чтобы очистить шкаф от грязи и жира – это старый, но очень эффективный прием. Поскольку пищевая сода содержит мягкий щелочной компонент, она легко растворяет грязь и жир в сочетании с водой.
Чтобы использовать этот кухонный предмет, вам нужно смочить щетку теплой водой, добавить немного пищевой соды, а затем почистить шкафы. Закончив очистку, удалите остатки влажной теплой тканью.
● Домашнее кастильское мыло-спрей
Кастильское мыло происходит из оливкового масла из Кастилии в Испании. Известно, что это мыло эффективно для очищения тела и волос. Но кроме личной гигиены, кастильское мыло также можно использовать в качестве универсального моющего средства для домашней уборки, стирки белья и чистки кисточек и губок для макияжа.
Сочетание кастильского масла с теплой водой, чашкой уксуса, жидким мылом и столовой ложкой пищевой соды в бутылке с распылителем емкостью 32 унции может стать отличным раствором для того, чтобы очистить кухонные шкафы от жира. Вы можете добавить несколько капель вашего любимого аромата, если вы любите ароматы.
Источник: Mr. Cabinet Care
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