Ваш кухонный шкаф является одним из важнейших элементов на вашей кухне, ведь служит местом для хранения многих ваших кухонных вещей.

Кухонные шкафы хранят запасы пищи, кухонную посуду, столовое серебро, столовую посуду и т.д.

Поэтому вам не избежать частого использования, а это значит, что накопление грязи и жира может происходить регулярно. Липкие, жирные кухонные шкафы могут раздражать. Но если вы знаете, как максимально использовать вещи, которые есть у вас на кухне, убрать их не будет проблемой.

Тем не менее, вот несколько советов и инструментов, которые можно использовать для того, чтобы очистить кухонные шкафы от жира.

● Мыло для посуды и вода

Большинству жирных участков в кухонных шкафах нужна только одна вещь – теплая вода с мылом. Если вы ищете очиститель жира, который не превысит бюджет, мыло для посуды станет вашим лучшим выбором. В конце концов, средство для мытья посуды предназначено для того, чтобы убирать жир.

Смешайте мыло для посуды с теплой водой, прежде чем смочить губку или ткань из микрофибры в растворе. С помощью губки или тряпки смоченной водой с мылом протрите шкафы от жира. Вы можете использовать зубную щетку или небольшую щеточку для чистки стойкого жира или грязи. Завершите процесс, высушив шкафы кухонным полотенцем.

● Белый уксус и горячая вода

Уксус является одним из самых популярных моющих средств на вашей кухне. Его кислотная природа достаточно мощна, чтобы растворить минеральные отложения, грязь, жир и пыль. Кроме того, он обладает сильным компонентом, способным очистить шкаф от бактерий.

Чтобы воспользоваться этим чистящим средством, возьмите мочалку или бумажное полотенце и смочите их в неразведенном уксусе, чтобы стереть жир из шкафов. Оставьте уксус на шкафу на 10-15 минут, чтоб выполнить свою работу. После этого разрыхлите жир, проведя влажной губкой поверхность, а затем возьмите смоченную в воде тряпку, чтобы вытереть накопление.

● Пищевая сода

Использование пищевой соды для того, чтобы очистить шкаф от грязи и жира – это старый, но очень эффективный прием. Поскольку пищевая сода содержит мягкий щелочной компонент, она легко растворяет грязь и жир в сочетании с водой.

Чтобы использовать этот кухонный предмет, вам нужно смочить щетку теплой водой, добавить немного пищевой соды, а затем почистить шкафы. Закончив очистку, удалите остатки влажной теплой тканью.

● Домашнее кастильское мыло-спрей

Кастильское мыло происходит из оливкового масла из Кастилии в Испании. Известно, что это мыло эффективно для очищения тела и волос. Но кроме личной гигиены, кастильское мыло также можно использовать в качестве универсального моющего средства для домашней уборки, стирки белья и чистки кисточек и губок для макияжа.

Сочетание кастильского масла с теплой водой, чашкой уксуса, жидким мылом и столовой ложкой пищевой соды в бутылке с распылителем емкостью 32 унции может стать отличным раствором для того, чтобы очистить кухонные шкафы от жира. Вы можете добавить несколько капель вашего любимого аромата, если вы любите ароматы.

Источник: Mr. Cabinet Care

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