Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать салат - альтернативу оливье, который имеет особый и насыщенный вкус.
Ингредиенты:
- 2 отварных яйца
- 140 г отварного языка
- 100 г свежего огурца
- 80 г зеленого горошка
- 90 г домашнего майонеза
- 10 г нежной горчицы
- Соль, перец
- Зелень петрушки или укропа и эстрагона
Приготовление:
Нарежьте холодный отварной язык тонкой соломкой (2-3 мм толщиной, 5 см длиной).
Нарежьте огурец той же толщиной, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Вскипятите замороженный зеленый горошек в подсоленной воде 5-6 минут, затем откиньте на сито и дайте остыть.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разделите отварные яйца на белки и желтки. Растеряйте желтки вилкой с горчицей, солью и перцем.
Нарежьте белки тонкой соломкой.
Измельчите зелень.
Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перец и соль по вкусу.
Хорошо перемешайте, чтобы салат стал однородным, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Готовый салат можно употреблять сразу или оставить в холодильнике на некоторое время, чтобы пропитался вкусами.
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