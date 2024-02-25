Судья шоу "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился, как сделать особый салат.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать салат - альтернативу оливье, который имеет особый и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

2 отварных яйца

140 г отварного языка

100 г свежего огурца

80 г зеленого горошка

90 г домашнего майонеза

10 г нежной горчицы

Соль, перец

Зелень петрушки или укропа и эстрагона

Приготовление:

Нарежьте холодный отварной язык тонкой соломкой (2-3 мм толщиной, 5 см длиной).

Нарежьте огурец той же толщиной, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Вскипятите замороженный зеленый горошек в подсоленной воде 5-6 минут, затем откиньте на сито и дайте остыть.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разделите отварные яйца на белки и желтки. Растеряйте желтки вилкой с горчицей, солью и перцем.

Нарежьте белки тонкой соломкой.

Измельчите зелень.

Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перец и соль по вкусу.

Хорошо перемешайте, чтобы салат стал однородным, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Готовый салат можно употреблять сразу или оставить в холодильнике на некоторое время, чтобы пропитался вкусами.

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