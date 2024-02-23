Салат «Мимоза» имеет нежный вкус и очень аппетитный вид.
Блюдо выкладывается послойно, а цвет ингредиентов напоминают мимозу – золотистый цветок с мягкими, желтыми лепестками.
Салат "Мимоза".
Предлагаем вкусный рецепт салата "Мимоза", который может вдохновить его приготовить.
Рецептом поделилась фудблогер и автор кулинарной страницы «Cook Jilija Simonchuk» .
Для его приготовления нужны следующие ингредиенты: консервная сардина/или тунец/шпроты/печень трески, картофель – 2-3 шт, морковь – 1-2 шт; яйца – 3-4 шт; лук – 1 шт; майонез.
Ход приготовления салата «Мимоза» таков: Картофель и морковь отвариваем "в мундирах". Яйца тоже отвариваем. Чистим от кожуры.
Лук нарезаем мелко, а консерву переминаем вилкой. Предварительно с рыбы необходимо слить лишнее масло.
Салат "Мимоза".
Выкладываем салат «Мимоза» слоями: Картофель потереть на крупную терку – консерва – лук - морковь натертая на мелкую терку – яйца тоже перетертые на мелкой терке.
«Между каждым слоем сделать нежную майонезную сетку. Ничего не трамбовать. Можно слегка посолить по желанию», – рассказала фудблогер о ходе приготовления салата.
Верхний слой салата, то есть яйца, можно немного больше покрыть майонезом и сверху еще посыпать тертым яйцом.
Салат украшаем по желанию и даем немного пропитаться.
Комментируя этот рецепт салата «Мимоза» подписчики и пользователи соцсетей делятся своими секретами и предпочтениями:
«Обожаю этот салат. Только вместо обычного лучка даю слой зеленого»,
«Я когда-то попыталась добавить вместо консервы красную отварную рыбу... Теперь готовлю Мимозу только с ней».
Также некоторые хозяйки добавляют в салат "Мимоза" слой яблока.
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