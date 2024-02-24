Шампиньоны по-корейски - это вкусное и пикантное блюдо, которое прекрасно подходит как закуска, или как гарнир к основному блюду.

Для приготовления шампиньонов по-корейски понадобится небольшое количество ингредиентов и немного времени.

Вот простой рецепт шампиньонов по-корейски: 1,5 килограмм шампиньонов, две большие морковки, один большой лук, 5 головок чеснока, десертная ложка соли, 100 мл растительного масла, щепотка кориандра, 3 столовые ложки столового уксуса и стручок перца.

Шампиньоны проварить 10 минут, а затем обсушить на бумажном полотенце. Нарезать.

Следующий шаг – нашинковать морковь, лук и чеснок. Выложить продукты на разогретую сковороду с растительным маслом. Выдержать овощи 5 минут, а после добавить шампиньоны.

Шампиньоны по-корейски.

Обжаривая, помешиваем овощи. Помешивать по мере обжарки, затем отключить нагрев и оставить закуску остывать. Затем ставим закуску в холодильник примерно на 5 часов.

А вот автор кулинарного канала «Cook time love» поделилась рецептом салата Шампиньоны по-корейски.

Шампиньоны по-корейски.

Для его приготовления необходимо подготовить следующие ингредиенты: шампиньоны – 900 гр., перец болгарский (разноцветный) – 2 шт, морковь – 2 шт, лук – 2 шт, масло – 100 гр, сахар – 2 ст.л, чеснок – 3 зуб, соль – 2 ч.л, уксус – 1 ч.л, перец – 0,5 ч.л.

Ход приготовления салата Шампиньоны по-корейски следующий: морковь нарезаем тоненькими кружочками, а лук нарезаем кубиками и жарим его в масле до прозрачности.

Далее к луку добавляем морковь, обжариваем до готовности. Даем остыть.

Следующий шаг – шампиньоны нарезаем тоненькими слайсами и бросаем в кипящую воду – варим около 7 минут. Готовые шампиньоны промываем холодной водой.

Шампиньоны по-корейски.

Перцы нарезаем соломкой и добавляем в шампиньоны.

«Туда добавляем морковь с луком, сахар, чеснок, уксус и соль/перец. Все тщательно перемешиваем и даем салат настояться при комнатной температуре», - рассказала фудблогерка на своей странице в Инстаграм о последних шагах в приготовлении салата Шампиньоны по-корейски.

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