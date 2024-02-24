Если вы только что приобрели свой первый фартук или собираетесь сделать такой шаг, мы здесь, чтобы помочь вам понять, как стирать фартуки и ухаживать за ними, чтобы они оставались комфортными в течение длительного времени.

ПЕРВАЯ СТИРКА

Первая стирка, пожалуй, самая важная стирка в жизни вашего фартука. Наши материалы требуют только бережного отношения, поэтому знать, как стирать наши фартуки, особенно впервые, важно для долговечности вашего фартука. Первая стирка подготовит основу для того, что будет.

Главное помнить, что тепло не является другом вашего фартука – любое тепло может ослабить волокна фартука, что сократит срок его службы. Поэтому, когда вы стираете фартук впервые, обязательно стирайте его в холодной воде, отдельно от других вещей и вручную.

После первой стирки рекомендуем следовать инструкциям на этикетке. Нет ничего лучше, чем знать, как почистить свой передник, чтобы он был свежим и функциональным.

СУШКА ФАРТУХА

Выправив фартук, высушите его на воздухе или на утюге – избегайте сушилки! Ваш фартук не должен быть слишком теплым; хотя наши материалы долговечны и созданы для того, чтобы прослужить вам в течение многих лет упорной работы, они не смогут этого сделать, если высокие температуры сжимают и деформируют ваш фартук, пока он высыхает.

Волокна наиболее уязвимы, когда они влажные, поэтому убедитесь, что ваш чистый фартук не повредится, повесив его сушиться или положив его ровно. Сделав это на ночь, к утру ваш передник будет выглядеть как новый.

борьба с пятнами

Любое руководство о том, как стирать фартук, было бы неполным без устранения пятен. Мы знаем, что кухни беспорядочны – разные виды пищи и жидкости неизбежно попадут на ваш фартук. Вот несколько кратких советов, как очистить фартук от разных пятен:

Вы пролили чернила на себя? Замачивание пятна в ацетоне на несколько минут должно сработать. Прополощите перед стиркой и повесьте сушиться.

Пятна от красного вина – это проклятие существования каждого человека. Сначала осторожно промокните пятно от вина, смочите пятно в белом вине и прополощите через 5 минут. Протрите остатки жидкости, посыпьте область солью и оставьте еще на 5 минут. Наконец, соскребите соль и постирайте фартук обычным способом.

Если вы столкнулись с маслом и/или маслом, посыпьте пораженный участок тальком. Оставьте это на ночь. Соскребите это утром и вымойте как обычно. Вы также можете попробовать использовать пятновыводитель.

Обычные пятна от еды или кофе можно вылечить, посыпав солью. Оставьте на некоторое время и соскоблите. Вы можете повторить это, если считаете нужным, но обязательно регулярно стирайте свой фартук.

Необработанные Джинсовые фартуки

Наши фартуки из необработанного денима изготовлены из 13 унций необработанного хлопкового денима с использованием синего индиго. Голубой деним цвета индиго известен стекающим, поэтому следует быть осторожным при стирке.

Для наших фартуков из необработанного денима вы должны следовать инструкциям по первой стирке и чистить фартук ручной стиркой в ​​холодной воде отдельно от другой одежды. Вы должны выполнить этот метод несколько раз, прежде чем постирать фартук вместе с другими предметами одежды.

Когда вы сушите фартук из необработанной джинсовой ткани, не кладите его на что-нибудь, что оставит пятна, например на диван или кровать. Вместо этого повесьте его на вешалку или на сушильную стойку. Когда ваш передник высохнет, он не должен кровоточить или переходить на обивку.

Источник: heltstudio

Читайте также:

Как замочить и постирать полотенца: попробуйте метод двойной стирки

Как постирать полотенца, чтобы они выглядели как новые: три простых шага

Как постирать подушку без стиральной машины: быстрый способ для экономии вашего времени