Согласно данным Главного управления статистики в Одесской области, в первый месяц 2024 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) по Одесской области составил 100,9%, что на 0,5% выше, чем общий показатель по Украине, составлявший 100,4 %. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили на 2,0%.

В частности, среди продуктов питания рост цен был самым высоким в категории овощей. Цены на картофель повысились на 39,6%, белокочанную капусту – на 28,7%, морковь – на 21,5%, а также на кабачки и баклажаны – на 19,7%, и свеклу – на 19,4%. Цены на фрукты также подскочили, в частности киви подорожало на 14,3%, бананы – на 10,0%, а яблоки – на 9,8%. Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия также не остались без внимания роста цен, увеличившись на 0,9%. Наибольшее повышение цен было зафиксировано на шоколадные конфеты – на 2,7% и мороженое – на 1,7%.

С другой стороны, прошлый месяц принес снижение цен на молоко, творог и яйца на 0,7%, в частности, цены на яйца упали на 10,5%. Но сметана с повышенным содержанием жира подскочила в цене на 4,2%. Цены на рыбу и продукты рыбы снизились на 0,5%, а морепродукты подешевели на 4,1%, филе красной рыбы – на 2,4%, живая, охлажденная рыба – на 2,3%. Однако рыбные консервы в масле подорожали на 4,3%, равно как и соленая несколько – на 4,0%. Цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,4%, в частности, сухое печенье подешевело на 9,4%, но ржаной пшеничный хлеб подорожал на 3,7%.

Также стоит отметить, что в январе некоторые продукты стали дешевле для жителей Одесской области. Масло и жиры подешевели на 0,4%, что обусловлено снижением цен на подсолнечное масло на 4,6%. Однако стали дороже спреды на 3,0% и оливковое масло – на 2,7%.

В целом цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, включая рост цен на табачные изделия на 1,4%, а на алкогольные напитки – на 0,4%.

Источник: yug.today

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