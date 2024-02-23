Звезда шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько решил поэкспериментировать с рецептом крабового салата и поделился своей невероятной находкой.

В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" показал, как приготовить вкуснейший авокадо краб салат.

"Скажу вам честно, вот это реально мой самый лучший салат с крабовыми палочками", - подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Для приготовления крабового салата финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько взял такие ингредиенты:

авокадо - 2 шт.

крабовые палочки – 400 г

огурец свежий – 120 г

яблоко – 120 г

томат (семена удаляем) – 120 г

цедра одного лимона

сок половины лимона

майонез – 90 г

соус шрирача – 20 г (можно заменить на соус кимчи, табаско, или же просто перца чили немного накрошить)

кунжутное масло – 20 г

соль – 5 г

перец черный – 1 г

Финалист "Мастер Шеф" решил для эффектной подачи использовать половинки шкурок авокадо, поэтому аккуратно разрезаем авокадо пополам, удаляем косточку и ложкой достаем мякоть.

Крабовый салат готовится очень просто. "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает мелким кубиком авокадо, крабовые палочки, огурец, томат и яблоко. Для заправки добавляем цедру и сок лимона, майонез, шрирачу, кунжутное масло, соль и перец.

Хорошо все перемешиваем и выкладываем крабовый салат половинки шкурки авокадо.

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