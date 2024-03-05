Во время мобилизации и демобилизации военные имеют право на определенные выплаты, которые им предоставляются после увольнения со службы. Согласно информации, опубликованной на Chas.news, эти выплаты включают:

Единовременная денежная помощь. Возмещение за неиспользованный отпуск. Компенсацию за неполученное вещное имущество. Средства для оздоровления. Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов.

Эти выплаты предоставляются в соответствии с определенными условиями. Например, единовременная денежная помощь предоставляется военнослужащим, которые увольняются со службы по разным причинам, таким как состояние здоровья, возраст, окончание контракта, сокращение штатов и т.д. Кроме того, бойцы, имеющие выслугу лет 10 или более, также имеют право на дополнительные выплаты.

Компенсация за не использованный отпуск предоставляется тем военным, которые не использовали или использовали лишь частично свой годовой отпуск. А компенсация за неполученное вещное имущество предусматривает получение вещевого имущества, не полученного во время службы, или денежную компенсацию за него.

Денежная поддержка для оздоровления и решения социально-бытовых вопросов предоставляются военным из соответствующих приказов командира части. Объем этих выплат зависит от разных факторов, таких как ранг, выслуга лет и другие. Размер денежной поддержки не может превышать месячное довольствие служащего с учетом всех видов денежного довольствия, кроме вознаграждений.

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