Эксперт заявляет, что поставщикам автогаза сложно переориентироваться на железную дорогу по техническим причинам из-за необходимости объезжать польский участок границы при импорте сжиженного газа. Это может привести к росту стоимости этого топлива до 3 гривен за литр. Однако эксперт отмечает, что не предусматривается дефицит автогаза. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал об этом в комментарии Укринформу.

"Мы ожидаем роста цен на сжиженный газ. Но, если прошлой осенью это было из-за дефицита, когда 30% импорта было заблокировано, то сейчас такого дефицита не предвидится. Однако Польша остается значительным поставщиком автогаза", - пояснил он. Переориентация поставщиков автогаза на железную дорогу усложнена, поскольку они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

"Это может привести к увеличению стоимости примерно на 3 гривны за литр. Мы наблюдаем, что цены уже повышаются как на розничном, так и на оптовом рынке", - отметил эксперт. Воздействие на рынок бензина и дизельного топлива эксперт не предусматривает, поскольку поставщики этого топлива уже адаптировались к блокаде.

"По железной дороге, пока мы не наблюдаем никаких признаков блокирования перевозок нефтепродуктов. Поставщики, в частности Orlen, планируют продолжить отгрузку", - подчеркнул Куюн.

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