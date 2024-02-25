Салат с пекинской капустой и курицей – это еще одна вариация блюда с использованием полезной и вкусной пекинки.

Приготовить вкусный салат из пекинской капусты можно с помощью многих ингредиентов.

Пекинская капуста прекрасно сочетается с охотничьими колбасками и тунцем, с крабовыми палочками и салями, с красной рыбой и просто с овощами.

Еще один способ приготовить вкусный салат из пекинской капусты – добавить курицу.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 400 г – пекинской капусты, 400 г – запеченного куриного филе, 3 белка из отварных яиц, баночка консервированной кукурузы, 10 шт помидоров «Черри», соль и перец по вкусу.

Салат с пекинской капустой, курицей и пикантным соусом.

Одной из фишек этого салата из пекинской капусты и курицы – это соус. Приготовить его очень просто.

Вам понадобится майонез, 1 зубчик чеснока, 1 маринованный огурец, зелень, 1 ч. л. горчицы, 3 – желтки от вареных яиц. Все соединить и взбить блендером.

Пекинскую капусту нужно нашинковать, куриное филе порезать. Помидоры черри и белки яиц тоже порезать, но не дробить.

Если нет времени запекать курицу, ее можно отварить.

Салат с пекинской капустой, курицей и пикантным соусом.

Все ингредиенты совмещаем в салатнице и заправляем соусом. Добавляем соль, перец и можно подавать к столу!

При желании можно добавить к этому салату сухарики. Вот один из самых простых рецептов.

Возьмите 400 г хлеба, 2-3 столовых ложки оливкового или растительного масла соль, перец, специи (например, чеснок, паприка, сушеный базилик).

Предварительно разогрейте духовку до 180 ° C, нарежьте хлеб на тонкие кружочки или кубики.

Распределите кусочки хлеба на противне, покрытом бумагой для выпечки. Полейте оливковым или растительным маслом и осторожно перемешайте, чтобы все кусочки были покрыты. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте по желанию другие специи.

Поставьте деко в разогретую духовку и жарьте сухарики около 10-15 минут, периодически помешивая для равномерного высушивания. После того, как сухарики станут золотистыми и хрустящими, извлеките их из духовки и дайте полностью охладиться.

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