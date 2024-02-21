"Холостячка" Злата Огневич на своей странице в Instagram решила делиться с украинцами рецептами простых и вкусных блюд, которые она готовит для себя дома.
"С моим напряженным графиком я иногда даже забываю поесть. 🤪🙈 Но тогда становлюсь злой и лучше со мной голодной не пересекаться 😝😅 Поэтому меня спасают быстрые и простые рецепты, которыми я делюсь с вами 🧑🍳", – рассказала Злата Огневич.
Ранее Злата Огневич поделилась рецептом вкусных и полезных банановых панкейков из минимального количества ингредиентов, а на этот раз показала, как приготовить простой и питательный завтрак на основе тортильи.
Для этого рецепта Злата Огневич берет такие ингредиенты:
- тортилья (или лаваш круглый) – 2 шт.
- твердый сыр
- яйцо
- зеленый лук
- соль и специи по вкусу
На приготовление этого блюда уйдет всего несколько минут. На сухую разогретую сковороду Злата Огневич кладет одну тортилью, посыпает тертым сыром, выбивает яйцо и распределяет его по всей поверхности.
Далее добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль, любимые специи и накрываем все второй тортильей. Когда тортильи зарумянятся с обеих сторон, Злата Огневич выкладывает блюдо на тарелку, разрезает на четыре части и наслаждается вкусным завтраком.
Украинцы оценили новый рецепт завтрака от Златы Огневич и засыпали артистку комплиментами в комментариях:
"Да, я только что осознала, почему Вы такая стройная❤️😅";
"быстро, полезно и вкусно)";
"Просто и с виду очень вкусно 🤤";
"Круто 👍 молодец, приготовлено своими руками! Класс".
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