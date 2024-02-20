Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом невероятно вкусного и питательного блюда из картофеля.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как оригинально приготовить картошку с яйцами.

"Испанская тортилья или картофель с яйцами! Очень вкусно и даже удивительно, что это блюдо придумали не в Украине", - подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Такую тортилью можно есть как горячей, так и холодной, а также вкусно использовать ее как основу для сэндвичей.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

картофель (уже почищенный) – 750 г

лук – 1 большой (120 г)

яйца – 7 шт.

соль и перец по вкусу

растительное масло для жарки

Для вкуса по желанию можно добавлять другие ингредиенты: немного поджаренных грибов, бекон, рыбу, вяленые томаты и т.д.

Картофель "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает тоненькими слайсами (примерно 2,5-3 мм). На разогретую сковороду с большим количеством растительного масла (300 г) выкладываем картофель и жарим его не до золотистости, а только до прозрачности, иногда перемешивая лопаткой.

После этого добавляем в сковороду лук, нарезанный тонкими полукольцами, подсаливаем и готовим вместе еще в течение 7-10 минут. Готовый картофель с луком "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отбрасывает на сито, чтобы масло стекло.

Яйца взбиваем до однородности вилкой, добавляя немного соли и перец. На сковороду "Мастер Шеф" Владимир Ярославский снова выкладывает картофель, добавляет отдельно поджаренные грибы, заливает все яйцами и готовит под крышкой на малом огне примерно 10 минут.

"Потом беру плоскую большую тарелку и переворачиваю на нее сковороду с картофелем, а затем из тарелки обратно в сковороду сдвигаю сырой стороной тортилью. Готовлю еще минут 7-9 на медленном огне. Тортилья может быть еще немного сырая внутри - это очень вкусно!" , – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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