Государство должно вовлечься в обеспечение бойцов необходимыми ресурсами, чтобы не проиграть в войне с россией, говорит волонтер Владимир Голоднюк в интервью для Общественного.

По словам эксперта, недостатки в этой сфере могут привести к негативным последствиям для обороноспособности страны. Он призывает к изменению подхода к войне с целью предотвращения поражения.

"Если бы мы начали производство собственного оружия в 2014 году, конечно, были какие-то начала, делали "Стугни", делали дальнобойную гаубицу "Богдана", но это было только зарождение и в 2019 году это все было остановлено. Сейчас имеем последствия. На мое твердое убеждение, сейчас улетят у меня тапочки, но если мы не изменим подход к войне, то мы ее проигрываем" , - говорит Владимир Голоднюк.

Кроме того, волонтер отмечает, что в Украине страдает не только сфера обеспечения военных оружием, но и - гуманитарной помощью.

Мы сотрудничаем с фондами, которые имеют разрешения завоза гуманитарной помощи и фактически мы в этих проектах участвуем. Мы проплачиваем стоимость той или иной помощи и затраты на дорогу. И нам это выгоднее, чем самим ходить с бумагами, обивать пороги, получать отказы и затягивать с помощью на долгий период времени. Мы понимаем, что помощь нужна сегодня и на вчера" , - говорит он.

Отец Героя Небесной Сотни добавляет, что государство не помогает в его волонтерской деятельности, но это не останавливает его, поскольку людям необходима поддержка.

"Да, здесь нам государство не помогло. Знаете, можно очень долго спорить, "становиться в позу", доказывать, что ты не прав, но ты должен помогать фронту, потому что кто-то не получит какой-либо помощи за это время. Поэтому мы пошли таким путем " , - утверждает Владимир.