В Україні розглядається питання щодо збільшення доходів бюджету за рахунок підвищення податків. Шукається фінансування у розмірі 0,5% від ВВП, що становить приблизно 40 мільярдів гривень.

Для досягнення цієї мети в країні можуть ввести ряд нових податків, зокрема на власність. Однак загальні потреби у фінансуванні військового бюджету значно перевищують цю суму і становлять понад 400 мільярдів гривень. Про це все більше повідомляють різноманітні ЗМІ.

План має бути продемонстрований Міжнародному валютному фонду (МВФ) в рамках рекордної програми фінансування на 15,6 мільярдів доларів. Уже активно обговорюються ідеї щодо додаткового оподаткування у формі:

0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів фізичних осіб-підприємців (ФОП);

1,5% від вартості дорогоцінних металів;

30% від вартості ювелірних виробів;

10% від вартості рухомого майна (конкретні деталі не уточнюються);

додаткове оподаткування операцій з нерухомістю (без подробиць).

Попередні розрахунки показують, що такі заходи можуть забезпечити бюджету приблизно 40 мільярдів гривень. Проте, згідно з оцінками джерел у парламенті, лише для потреб оборони бюджету буде потрібно понад 400 мільярдів гривень. Це без урахування можливої додаткової мобілізації та за умови, що Сполучені Штати все ж таки затвердять пакет фінансової допомоги.

У зв'язку з цим виникає ще один варіант залучення коштів через "податкові" заходи. Це може включати підвищення ставок основних податків, таких як ПДВ і воєнний збір з доходів фізичних осіб.

Згідно з озвученими цифрами, для забезпечення фінансових потреб держави можуть підвищити ставки ПДВ та військового збору на 6-7%.

Джерело: Epravda.

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