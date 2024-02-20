План повышения должен быть продемонстрирован Международному валютному фонду (МВФ) в рамках рекордной программы финансирования в 15,6 миллиардов долларов.

В Украине рассматривается вопрос увеличения доходов бюджета за счет повышения налогов. Ищет финансирование в размере 0,5% от ВВП, что составляет примерно 40 миллиардов гривен.

Для достижения этой цели в стране может быть введен ряд новых налогов, в частности на собственность. Однако общие потребности в финансировании военного бюджета значительно превышают эту сумму и составляют более 400 миллиардов гривен. Об этом все больше сообщают разные СМИ.

План должен быть продемонстрирован Международному валютному фонду (МВФ) в рамках рекордной программы финансирования в 15,6 миллиардов долларов. Уже активно обсуждаются идеи по дополнительному налогообложению в форме:

0,1% военного сбора на прибыль предприятий и доходов физических лиц-предпринимателей (ФЛП);

1,5% стоимости драгоценных металлов;

30% стоимости ювелирных изделий;

10% стоимости движимого имущества (конкретные детали не уточняются);

дополнительное налогообложение сделок с недвижимостью (без подробностей).

Предварительные расчеты показывают, что такие меры могут обеспечить бюджету около 40 миллиардов гривен. Однако, по оценкам источников в парламенте, только для нужд обороны бюджета потребуется более 400 миллиардов гривен. Это без учета возможной дополнительной мобилизации и при условии, что Соединенные Штаты все же утвердят пакет финансовой помощи.

В этой связи возникает еще один вариант привлечения средств через "налоговые" меры. Это может включать в себя повышение ставок основных налогов, таких как НДС и военный сбор с доходов физических лиц.

Согласно озвученным цифрам, для обеспечения финансовых потребностей государства могут повысить ставки НДС и военного сбора на 6-7%.

Источник: Epravda.

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