С морковью по-корейски можно приготовить немало вкусных салатов, рулетов и других замечательных закусок, но этот рецепт действительно необычен.

Этот рецепт закуски с морковью по-корейски «влюбляет с первого взгляда».

Именно так о нем говорит автор кулинарного канала «Яна Рецепты 🇺🇦».

Для приготовления Creamy corn hotdog понадобятся следующие ингредиенты: булочки для хот-дога, корейская морковь, консервированная кукуруза, 50-70мл. сливок 33%, 100-125гр. натертой моцареллы.

Сначала разрезаем булочки, выкладываем морковь по-корейски, сосиску и запекаем 5-7мин. при 180 градусах.

Готовим сырно-кукурузную начинку.

Сначала сливаем жидкость из кукурузы и обжариваем ее на небольшом огне 1-2 мин со сливочным маслом, сухим чесноком и черным перцем.

Следующий шаг: добавляем сливки и перемешиваем около двух минут. Выключаем, снимаем с огня и добавляем натертую моцареллу.

Последний шаг в приготовлении закуски – поливаем хот-доги с морковью по-корейски и сосисками соусом.

В комментариях к рецепту подписчики рассказывают, что результат действительно вкусный и аппетитный:

«Это топ, приготовила – получилось очень вкусно. Внутрь еще просится горчица, кетчуп или какой-нибудь остренький соус»,

«Кайф!»,

«Вот это вкуснота!»,

«Как вкусно смотрится!»,

«Это максимально вкусно».

Последние новости Украины:

Салат с морковью по-корейски за 5 минут: "Получается очень вкусно".

Быстрая и хрустящая маринованная пекинская капуста: рецепт – то, что надо.

Морковь по-корейски станет еще более ароматной: повар раскрыл секрет.