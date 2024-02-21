Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво любит быстрые, полезные и вкусные завтраки.

Поэтому, говорит Эктор Хименес-Браво, он всегда выбирает именно такие рецепты.

«Я уже знаю сотни вкусных и простых утренних рецептов!», – признавался Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Конечно, иногда у судьи «Мастер Шеф» есть время и желание поделиться такими рецептами со своими подписчиками.

Так, одно из блюд, которое Хименес-Браво готовит себе на завтрак – это Тортилья.

Готовить ее действительно просто и быстро, а результат превзойдет все ожидания.

Первый шаг – готовим обычный омлет. Когда он схватится по бокам, выкладываем на него тортилью.

Затем переворачиваем омлетом вверх, выкладываем начинку.

«У меня это помидоры, сыр, немного брокколи», – рассказывал Эктор Хименес-Браво о ходе приготовления завтрака.

Складываем тортилью пополам и обжариваем с двух сторон, чтобы стала хрустящей, а сыр внутри расплавился.

Перед подачей на стол тортилью режем на порционные кусочки.

Отметим, что тортилья — это тонкая плоская лепешка, которая является традиционным продуктом в мексиканской кухне. Она готовится из пшеничной или кукурузной муки, имеет пластическую текстуру.

Тортилью можно приобрести в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах, рынках.

Начинка тортильи может быть любой! С сыром и колбасками, с овощами и хумусом, с грибами и рыбой.

Тортилья с начинкой может быть и сладкой. С шоколадной и арахисовой пастой, бананами и другими фруктами, с ягодами и орешками.

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