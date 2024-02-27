Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать цельнозерновой хлеб с минимумом продуктов и деталей.

Ингредиенты:

400 г муки

Вода: 310 мл для цельнозерновой муки, 270 мл для обычной муки

8-9 г соли (чайная ложка с горкой)

80 г закваски или опары

Инструкции:

В большой миске смешайте муку и воду, чтобы образовалась легкая тестообразная масса. Подержите 1-2 часа, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте закваску и хорошо перемешайте тесто, используя специальный метод: берите край теста мокрыми руками, немного вытягивайте его и помещайте на противоположный край. Повторите несколько раз со всех сторон.

Оставьте тесто накрытым на полчаса.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте соль и снова хорошо перемешайте, используя описанный выше метод. Оставьте накрытым на час в теплом месте.

Поднимите тесто из миски и окучивайте его, чтобы развить структуру. Повторите процедуру через каждые 45 минут, делая этот шаг еще два раза.

Переложите тесто на поверхность стола, посыпанную мукой, и сформируйте его в форму хлеба. Положите тесто в корзинку, накрытую мукой или полотенцем, и оставьте на 30-45 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Разогрейте духовку до 250 градусов. Переложите тесто на пергамент и поместите его в горячую кастрюлю или гусятницу, накройте крышкой и выпекайте 30 минут. Затем уберите крышку и выпекайте еще 20 минут при 200 градусах до золотистого цвета.

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