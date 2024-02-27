Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать цельнозерновой хлеб с минимумом продуктов и деталей.
Ингредиенты:
- 400 г муки
- Вода: 310 мл для цельнозерновой муки, 270 мл для обычной муки
- 8-9 г соли (чайная ложка с горкой)
- 80 г закваски или опары
Инструкции:
В большой миске смешайте муку и воду, чтобы образовалась легкая тестообразная масса. Подержите 1-2 часа, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте закваску и хорошо перемешайте тесто, используя специальный метод: берите край теста мокрыми руками, немного вытягивайте его и помещайте на противоположный край. Повторите несколько раз со всех сторон.
Оставьте тесто накрытым на полчаса.
"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, добавьте соль и снова хорошо перемешайте, используя описанный выше метод. Оставьте накрытым на час в теплом месте.
Поднимите тесто из миски и окучивайте его, чтобы развить структуру. Повторите процедуру через каждые 45 минут, делая этот шаг еще два раза.
Переложите тесто на поверхность стола, посыпанную мукой, и сформируйте его в форму хлеба. Положите тесто в корзинку, накрытую мукой или полотенцем, и оставьте на 30-45 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Разогрейте духовку до 250 градусов. Переложите тесто на пергамент и поместите его в горячую кастрюлю или гусятницу, накройте крышкой и выпекайте 30 минут. Затем уберите крышку и выпекайте еще 20 минут при 200 градусах до золотистого цвета.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.