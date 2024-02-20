Для приготовления оладий по этому рецепту не понадобятся ни кулинарные навыки, ни множество ингредиентов.

Рецептом оладий поделилась известная хореограф, чемпионка мира по латиноамериканским танцам, победительница и главная хореограф «Танцев со звездами» Елена Шоптенко.

«Я вообще не мастер всяческих блинчиков и т.п. Но эти оладьи получились очень вкусными даже у меня. Еще более-менее ЗОЖные», - рассказала Шоптенко на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления оладий понадобятся следующие ингредиенты: 4 яйца, 200 мл йогурта, 1 пакетик ванильного сахара, по желанию, 200 г рисовой муки, 1,5 ч.л. разрыхлителя, 2 перезрелых банана, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла и кокосовое масло для жарки.

Ход приготовления оладий по рецепту Елены Шоптенко элементарный:

В миске необходимо взбить яйцом, добавить йогурт, ванильный сахар и перемешать до однородной консистенции.

Следующий шаг – добавьте рисовую муку, разрыхлитель и оставьте смесь «отдохнуть» на 10-15 минут. Затем добавьте размятый в пюре банан и при постоянном помешивании введите растопленное масло.

«Тесто готово», – рассказала Шоптенко.

Далее жарим оладьи на кокосовом масле и переворачиваем как только на верхней стороне появятся пузырьки.

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