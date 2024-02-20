Регулярная чистка тостера поможет ему дольше прослужить и работать лучше, поскольку все его части работают должным образом.

Очистка тостера необходима для поддержания его наилучшей производительности. Его можно использовать для устранения определенных проблем, связанных с тостером. Тостеры также могут быть сложными для очистки, поскольку они маленькие, но вот несколько советов по поводу того, как правильно очистить тостер.

1. Выключите тостер из розетки.

Выключите тостер и отсоедините его от стены. Если вы этого не сделаете, при чистке тостера вас может поразить электрическим током. Убедитесь, что вы также не чистите горячий тостер, поскольку он может вызвать ожоги, если вы поскользнетесь, пытаясь очистить под ним, когда он все еще подключен к сети.

2. Снимите поддон для крошек и все съемные решетки

Большинство тостеров имеют съемные лотки для крошек, которые можно извлечь для очистки. Если ваш тостер предназначен для духового шкафа, он, вероятно, будет иметь съемные лотки, которые можно вынуть для чистки. Лотки для крошек обычно находятся внизу тостера, а решетки – внутри прибора. Чтобы извлечь их, потяните за решетки, пока они не выйдут.

3. Встряхните крошки

Сняв поддон для крошек, вы можете вытряхнуть все накопившиеся внутри тостера крошки. Но сначала возьмите свой кухонный мусорный бак или принесите тостер к раковине, чтобы поработать, потому что он вскоре станет рассыпчатым беспорядком на всем прилавке.

Также будьте осторожны, встряхивая тостер вверх дном. Убедитесь, что вы делаете это достаточно энергично, чтобы выбить крошки, но достаточно осторожно, чтобы не повредить их.

4. Очистите тостер внутри

Есть несколько способов очистить внутреннюю часть тостера, но в общем почистите внутреннюю часть, протрите ее тканью или оба способа. Чтобы очистить внутри, вы можете:

Используйте влажную ткань : протрите внутренние поверхности тостера влажной тканью. Вы также можете использовать мягкое мыло или немного универсального моющего средства, если нужно.

Используйте щетку для чистки : если есть труднодоступные места, вы можете использовать щетку, например кондитерскую или зубную щетку, чтобы очистить их. Это отличный способ зайти туда и очистить все закоулки и щели.

Пищевая сода : сделайте пасту из пищевой соды и воды и слегка потрите внутренние поверхности тостера.

Белый уксус : смешайте равные части белого уксуса и воды и используйте их для очистки внутренних поверхностей тостера.

Будьте осторожны при очистке внутренней части тостера, чтобы не повредить деликатные нагревательные элементы внутри. Во время чистки никогда не используйте агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить тостер. Кроме того, не используйте стальную вату или что-либо другое, что может поцарапать поверхности.

Источник: sparkleandshine

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