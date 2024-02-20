Тыква – это вкусный диетический продукт, который не только не оставляет тяжести в желудке, но и способствует похудению, отмечает Politeka.net.
В 1 кг тыквы содержится около 250 ккал.
Тыква полезна для сердца, избавляет от отеков и укрепляет сосуды. Блюда из тыквы восстанавливают силы, регулируют нервную систему, улучшают сон. А масло из тыквы является отличной профилактикой против многих болезней – нарушение состава крови, дисбаланса кишечника, органов ЖКТ.
Тыкву отваривают, запекают, консервируют и даже употребляют сырой. Из нее готовят каши, запеканки, гарниры и десерты, цукаты и мармелады. И, конечно, супы.
Так, на днях Татьяна Песик, звезда "Лиги смеха" и "Женского квартала" поделилась на своей странице в Инстаграм своими кулинарными планами.
«Будет тыквенный крем-суп», – рассказала Татьяна Песик, демонстрируя кусочки тыквы и лука со специями.
Тыквенный крем-суп – это действительно питательно, полезно и очень вкусно.
Обычно тыквенный суп готовят, отваривая тыкву, но можно сделать, как Татьяна Песик – запечь ее.
Это поможет раскрыть ее вкус и аромат.
Также можно запечь лук.
Духовку разогреваем до 210 градусов, а тыкву режем на кусочки.
Запекать тыкву нужно до мягкости. Затем достаем и ждем, пока остынет.
Запеченные овощи перекладываем в кастрюлю и заливаем бульоном или водой так, чтобы жидкость покрывала овощи.
Доводим будущий суп до кипения и варим 10-15 минут.
Затем с помощью блендера измельчаем суп, добавляем соль, перец и другие специи по вкусу.
К тыквенному крем-супу также можно добавить сливки или молоко, хорошо перемешать и снова довести до кипения.
Подаем тыквенный крем-суп с гренками.
Последние новости Украины:
Пицца без замешиваний теста и заморочек – Татьяна Песик поделилась удачным рецептом.
Также Татьяна Песик рассказала витаминный и низкокалорийный рецепт из трех ингредиентов.
Деруны без картофеля – интересный и простой рецепт непревзойденного блюда.