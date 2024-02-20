Актриса и звезда «Женского квартала» и «Лиги смеха» Татьяна Песик подсказала очень вкусное блюдо, которое можно приготовить из тыквы.

Тыква – это вкусный диетический продукт, который не только не оставляет тяжести в желудке, но и способствует похудению, отмечает Politeka.net.

В 1 кг тыквы содержится около 250 ккал.

Тыква полезна для сердца, избавляет от отеков и укрепляет сосуды. Блюда из тыквы восстанавливают силы, регулируют нервную систему, улучшают сон. А масло из тыквы является отличной профилактикой против многих болезней – нарушение состава крови, дисбаланса кишечника, органов ЖКТ.

Тыкву отваривают, запекают, консервируют и даже употребляют сырой. Из нее готовят каши, запеканки, гарниры и десерты, цукаты и мармелады. И, конечно, супы.

Так, на днях Татьяна Песик, звезда "Лиги смеха" и "Женского квартала" поделилась на своей странице в Инстаграм своими кулинарными планами.

«Будет тыквенный крем-суп», – рассказала Татьяна Песик, демонстрируя кусочки тыквы и лука со специями.

Тыквенный крем-суп – это действительно питательно, полезно и очень вкусно.

Обычно тыквенный суп готовят, отваривая тыкву, но можно сделать, как Татьяна Песик – запечь ее.

Это поможет раскрыть ее вкус и аромат.

Также можно запечь лук.

Духовку разогреваем до 210 градусов, а тыкву режем на кусочки.

Запекать тыкву нужно до мягкости. Затем достаем и ждем, пока остынет.

Запеченные овощи перекладываем в кастрюлю и заливаем бульоном или водой так, чтобы жидкость покрывала овощи.

Доводим будущий суп до кипения и варим 10-15 минут.

Затем с помощью блендера измельчаем суп, добавляем соль, перец и другие специи по вкусу.

К тыквенному крем-супу также можно добавить сливки или молоко, хорошо перемешать и снова довести до кипения.

Подаем тыквенный крем-суп с гренками.

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