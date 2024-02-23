Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом знаменитых Полтавских галушек и рассказал, как сочетать их не с одним ингредиентом для разнообразия.

Ингредиенты:

Для рагу:

600 г куриных бедер

200-240 г лука

Масло для жарки

80 г сметаны

Чабрец, соль, перец

Для теста:

250 г кислого кефира или простокваши

1 маленькое яйцо

350 г муки

Соль

6 г соды

Инструкции:

Начните с приготовления рагу. Обжарьте нарезанные кусочки курицы на масле до образования золотистой корочки. Переложите курицу в сотейник, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости и золотистости. Добавьте лук к курице.

Добавьте в сотейник воду или бульон так, чтобы жидкость покрыла ингредиенты на 1-2 см. Тушите на маленьком огне 1-1,5 часа.

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, по середине приготовления добавьте соль, перец и чабрец. Когда часть жидкости испарится, добавьте сметану и тушите до готовности.

Для приготовления теста смешайте кефир с яйцом и солью. Добавьте просеянную муку и соду, быстро замешайте тесто и дайте ему отдохнуть 10 минут.

Сформируйте из теста жгуты диаметром около 2 см и нарежьте их на кусочки. Приготовьте пароварку. Поставьте кусочки теста на пару и готовьте 2 минуты.

Смажьте готовые клецки маслом и соедините их с рагу. Тушите вместе 3-5 минут. После добавьте зелень укропа и лука, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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