Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкуснейший блинный торт с грибами и сыром.

Для приготовления блинного торта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:

блины - 15 шт.

шампиньоны - 450 г

лук репчатый - 250 г

сливки жирностью 15% - 200 мл

сыр сулугуни - 200 г

масло оливковое - 40 мл

соль - 1 ч.л.

перец чёрный - 1 ч.л.

лавровый лист - 2 шт.

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Сперва "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает лук и шампиньоны кубиком и обжаривает их вместе на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, пока вся влага не испарится. В процессе добавляем лавровый лист, соль и перец.

В конце приготовления заливаем все сливками и доводим до загустения, выпаривая влагу еще 5 минут.

На большую плоскую тарелку для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает первый блин, посыпает его сыром, натертым на крупную терку, и выкладывает слой грибной начинки. Повторяем слои, пока не используем все блины и грибную начинку.

На верхний блин уже не выкладываем ничего, только оставляем немножко тертого сыра - его используем позже.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова укутывает блинный торт фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем достаем его, снимаем фольгу, посыпаем оставшимся тертым сыром и ставим в духовку еще на 10 минут.

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