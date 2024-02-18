Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкуснейший блинный торт с грибами и сыром.
Для приготовления блинного торта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет такие ингредиенты:
- блины - 15 шт.
- шампиньоны - 450 г
- лук репчатый - 250 г
- сливки жирностью 15% - 200 мл
- сыр сулугуни - 200 г
- масло оливковое - 40 мл
- соль - 1 ч.л.
- перец чёрный - 1 ч.л.
- лавровый лист - 2 шт.
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Сперва "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает лук и шампиньоны кубиком и обжаривает их вместе на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, пока вся влага не испарится. В процессе добавляем лавровый лист, соль и перец.
В конце приготовления заливаем все сливками и доводим до загустения, выпаривая влагу еще 5 минут.
На большую плоскую тарелку для подачи "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает первый блин, посыпает его сыром, натертым на крупную терку, и выкладывает слой грибной начинки. Повторяем слои, пока не используем все блины и грибную начинку.
На верхний блин уже не выкладываем ничего, только оставляем немножко тертого сыра - его используем позже.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова укутывает блинный торт фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем достаем его, снимаем фольгу, посыпаем оставшимся тертым сыром и ставим в духовку еще на 10 минут.
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