В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейшие домашние конфеты.

Преимущества этого рецепта в том, что конфеты готовятся в считанные минуты, состоят только из пяти простых ингредиентов, но получаются очень вкусными.

Для приготовления домашних конфет судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

какао-порошок - 60 г

печенье «к кофе» - 300 г

сгущенка - 300 г

сливочное масло (растопленное) - 40 г

кокосовая стружка - 20 г

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перебивает печенье блендером до состояния крошки.

Добавляем к печенью сгущенку, какао-порошок и растопленное сливочное масло. Перемешиваем все до однородности и формируем из полученной массы шарики массой примерно по 30 г. Готовые шарики обваливаем в кокосовой стружке – и домашние конфеты готовы, можно наслаждаться.

"То, что нужно в пасмурные дни", – советует судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях оценили рецепт вкусности от судьи "Мастер Шеф", но просят его делиться также рецептами для тех, кто следит за здоровьем и ограничивает потребление сахара:

"Очень вкусно! ❤️";

"Еще можно орешек добавить! Будет вкуснее ням)";

"Не верится, что такой красавец, спортсмен и человек, следящий за своим здоровьем, может есть конфеты)".

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