Популярная украинская певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала, что каждое ее утро можно разделить на два типа.

На своей странице в Instagram "Холостячка" Злата Огневич призналась, что иногда утром ничего не успевает и растерянно бегает по квартире, но иногда бывает наоборот.

Злата Огневич рассказала, что идеальное утро для нее – это вкусный завтрак, утренние ритуалы и любимая пластинка. И на этот раз певица решила поделиться рецептом простого, вкусного и полезного завтрака, который она обожает.

Злата Огневич решила приготовить банановые панкейки из минимального количества ингредиентов. Нам понадобятся только:

банан

яйцо

немного муки

стевия (но можно и без нее, ведь банан и так сладкий)

Вилкой Злата Огневич разминает банан, добавляет яйцо, ложку муки и перемешивает до однородности. Жарим панкейки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.

К сожалению, у певицы панкейки немного сгорели, но она все равно с удовольствием их съела вместе со сметаной и киви.

Украинцы в комментариях делятся впечатлениями от кулинарных способностей Златы Огневич:

"Вот это я понимаю реальная картина, точно такие как у меня получаются - подгоревшие 🥰";

"И это весь завтрак, скорее похоже на какой-то перекус типа ланч, а завтрак должен быть полноценным, чтобы зарядить углеводами на весь день";

"У меня такие же завтраки только не такие горелые 😂я масла не жалею😄 ну и стевия слишком дорогая, поэтому я использую мед😉";

"Класс, как раз к утреннему чаю 🥞😋 Еще не пробовал, но действительно, с учетом бананов можно и без стевии. А что касается энергетической компоненты, то думаю, что здесь уже все от количества зависит 👌 Огонь, а не женщина!".

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