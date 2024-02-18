На своей странице в Instagram "Холостячка" Злата Огневич призналась, что иногда утром ничего не успевает и растерянно бегает по квартире, но иногда бывает наоборот.
Злата Огневич рассказала, что идеальное утро для нее – это вкусный завтрак, утренние ритуалы и любимая пластинка. И на этот раз певица решила поделиться рецептом простого, вкусного и полезного завтрака, который она обожает.
Злата Огневич решила приготовить банановые панкейки из минимального количества ингредиентов. Нам понадобятся только:
- банан
- яйцо
- немного муки
- стевия (но можно и без нее, ведь банан и так сладкий)
Вилкой Злата Огневич разминает банан, добавляет яйцо, ложку муки и перемешивает до однородности. Жарим панкейки на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистости с обеих сторон.
К сожалению, у певицы панкейки немного сгорели, но она все равно с удовольствием их съела вместе со сметаной и киви.
Украинцы в комментариях делятся впечатлениями от кулинарных способностей Златы Огневич:
"Вот это я понимаю реальная картина, точно такие как у меня получаются - подгоревшие 🥰";
"И это весь завтрак, скорее похоже на какой-то перекус типа ланч, а завтрак должен быть полноценным, чтобы зарядить углеводами на весь день";
"У меня такие же завтраки только не такие горелые 😂я масла не жалею😄 ну и стевия слишком дорогая, поэтому я использую мед😉";
"Класс, как раз к утреннему чаю 🥞😋 Еще не пробовал, но действительно, с учетом бананов можно и без стевии. А что касается энергетической компоненты, то думаю, что здесь уже все от количества зависит 👌 Огонь, а не женщина!".
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