Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить сосиски в тесте.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился, как сделать вкусную выпечку с сосиками, но без использования яиц.

Ингредиенты:

350 г теплой воды

35-40 г сахара

8-10 г сухих дрожжей

520-540 г муки

10 г соли

Масло для жарки

10 сосисок

Приготовление:

Растворите сахар и сухие дрожжи в теплой воде. Дайте им постоять 15-17 минут, чтобы убедиться, что дрожжи активны, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте просеянную муку, соль и замесите мягкое тесто. Если нужно, добавьте больше муки, чтобы тесто было мягким, но не липким.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, оставьте тесто подниматься в теплом месте на час. Затем разделите его на 10 кусочков по 90 граммов и придайте каждому кусочку прямоугольную форму.

Оберните сосиски тестом, аккуратно приподнимая края, как при скручивании вареников.

Оставьте сформированные лепешки подниматься в теплом месте до увеличения в объеме примерно в 2.5 раза.

Разогрейте масло до 180 градусов. Обжаривайте каждую лепешку по 1 минуте с каждой стороны до румяной корочки, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Выложите обжаренные сосиски на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

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