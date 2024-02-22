Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился, как сделать вкусную выпечку с сосиками, но без использования яиц.
Ингредиенты:
- 350 г теплой воды
- 35-40 г сахара
- 8-10 г сухих дрожжей
- 520-540 г муки
- 10 г соли
- Масло для жарки
- 10 сосисок
Приготовление:
Растворите сахар и сухие дрожжи в теплой воде. Дайте им постоять 15-17 минут, чтобы убедиться, что дрожжи активны, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте просеянную муку, соль и замесите мягкое тесто. Если нужно, добавьте больше муки, чтобы тесто было мягким, но не липким.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, оставьте тесто подниматься в теплом месте на час. Затем разделите его на 10 кусочков по 90 граммов и придайте каждому кусочку прямоугольную форму.
Оберните сосиски тестом, аккуратно приподнимая края, как при скручивании вареников.
Оставьте сформированные лепешки подниматься в теплом месте до увеличения в объеме примерно в 2.5 раза.
Разогрейте масло до 180 градусов. Обжаривайте каждую лепешку по 1 минуте с каждой стороны до румяной корочки, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Выложите обжаренные сосиски на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.