Согласно сообщению "Волынской службы новостей", рассматривается возможность неожиданных затрат для потребителей электроэнергии. В частности, украинцы, несвоевременно решающие вопрос с оплатой, рискуют встать перед серьезными трудностями, решение которых обойдется им в определенную сумму.

Специалисты из "Волыньоблэнерго" напомнили о возможности отключения электроэнергии у тех, кто не отвечает по платежам. Таким образом, если у поставщика есть сведения о том, что определенное хозяйство не оплачивало услуги в течение определенного времени, электроснабжение может быть заблокировано. В таких случаях потребителя информируют заранее, предоставляют время для решения проблемы путем выплаты долга или заключения соглашения о реструктуризации.

Те, кто не воспользуется возможностью своевременно урегулировать ситуацию, рискуют потерять электрическое соединение. Кроме того, им придется оплатить не только имеющийся долг, но и дополнительные затраты на соединение с электросетью. По словам специалистов в сфере энергетики, это может обойтись примерно в 695 гривен, если необходимо выполнить работы со счетчиком на коммутационном устройстве. А в случае если нужно провести работы на воздушной линии, расходы вырастут даже больше, превышая 2 тысячи гривен.

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