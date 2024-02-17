Якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердить ухвалу про перегляд цін, ситуація зміниться.

Починаючи з 1 квітня, в Україні можливе підвищення тарифів на водопостачання у двох великих містах. Це призведе до зростання оплати в середньому на 40-100 гривень за місяць для сімей.

Враховуючи середнє споживання води на одну особу в розмірі 2,4 кубометра, сім'я з трьох членів у середньому використовує 7,2 кубометра води щомісяця.

В Дніпрі за такий обсяг витраченої води необхідно буде сплатити 225,79 гривень, а в столиці - 218,7 гривень. Проте, якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) затвердить постанову щодо перегляду цін, ситуація зміниться наступним чином:

З квітня. У Дніпрі вартість води для сім'ї збільшиться на 44,93 гривень (до 270,72 грн), а в Києві - на 74,3 гривень (до 293 грн).

У червні. В Дніпрі ціни на воду підвищаться ще на 61,92 гривень (до 332,64 грн), а в Києві - на 43,96 гривень (до 336,93 грн).

Отже, протягом двох етапів підвищення тарифів на водопостачання сім'я в Дніпрі заплатить на 106,8 гривень більше, а в Києві - на 118,2 гривень. Важливо відзначити, що НКРЕКУ не контролює тарифи у всіх водоканалах. Деякі з них регулюються через місцеву владу.

"Київводоканал" повинен розробити і аргументувати проєкт підвищення тарифів, надіслати його до профільної комісії, узгодити свої розрахунки та дочекатися засідання комісії для голосування. Час від часу цей процес може затягуватися на кілька років. Аналогічний механізм перегляду тарифів працює із іншими водоканалами у великих містах. У Фастові, що недалеко від столиці, місцева влада вже з 1 лютого підвищила тариф на воду.

Джерело: OBOZ.UA.

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