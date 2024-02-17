Если Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердит постановление о пересмотре цен, ситуация изменится.

Начиная с 1 апреля в Украине возможно повышение тарифов на водоснабжение в двух крупных городах. Это приведет к росту оплаты в среднем на 40-100 гривен в месяц для семей.

Учитывая среднее потребление воды на одного человека в размере 2,4 кубометра, семья из трех членов в среднем использует 7,2 кубометра воды ежемесячно.

В Днепре за такой объем израсходованной воды необходимо будет уплатить 225,79 гривен, а в столице – 218,7 гривен. Однако если Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердит постановление о пересмотре цен, ситуация изменится следующим образом:

С апреля. В Днепре стоимость воды для семьи увеличится на 44,93 грн (до 270,72 грн), а в Киеве – на 74,3 грн (до 293 грн).

В июне. В Днепре цены на воду повысятся еще на 61,92 грн (до 332,64 грн), а в Киеве – на 43,96 грн (до 336,93 грн).

Следовательно, в течение двух этапов повышения тарифов на водоснабжение семья в Днепре заплатит на 106,8 грн больше, а в Киеве - на 118,2 грн. Важно отметить, что НКРЭК не контролирует тарифы во всех водоканалах. Некоторые из них регулируются местными властями.

"Киевводоканал" должен разработать и аргументировать проект повышения тарифов, отправить его в профильную комиссию, согласовать свои расчеты и дождаться заседания комиссии для голосования. Иногда этот процесс может затягиваться на несколько лет. Аналогичный механизм пересмотра тарифов работает с другими водоканалами в больших городах. В Фастове, недалеко от столицы, местные власти уже с 1 февраля повысили тариф на воду.

Источник: OBOZ.UA.

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