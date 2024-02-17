По данным следствия, 17 февраля примерно в 2:00 утра вооруженные силы российской федерации совершили новые обстрелы.

Военные российской федерации нанесли новый удар по Харьковской области. Правоохранительные органы фиксируют последствия вражеских обстрелов в населенных пунктах Харьковщины. Подробности и фото опубликованы пресс-службой Офиса генерального прокурора.

Под руководством прокуратур Купянского и Дергачевского районов Харьковской области начато досудебное расследование нарушений законов и обычаев войны согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, 17 февраля примерно в 2:00 утра вооруженные силы российской федерации совершили авиаудар по городу Купянск. В результате ранения получили 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. Также повреждены жилые и хозяйственные постройки.

Того же 17 февраля с полуночи до 2:30 утра российские военнослужащие нанесли более 20 ударов по селу Липцы. По предварительным данным, обстрелы производились из реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок.

Пострадавшим объектам включаются здание сельсовета, библиотека, склад строительных материалов и грузовой автомобиль.

16 февраля около 22:00 оккупанты нанесли ракетный удар по селу Черкасские Тишки, в результате чего повреждены жилые дома.

Прокуроры вместе со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии со стороны российской федерации.

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