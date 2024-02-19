Если ваша ванна выглядит скорее обжитой, чем любимой, мы покажем вам, как вернуть этот блеск с помощью наших проверенных и проверенных советов и приемов по чистке.

Если вам надоело тратить драгоценное время на чистку и ополаскивание ванны, вы будете рады услышать, что помощь рядом. Благодаря нашим проверенным советам и уловкам мы поможем вам быстро очистить ванну.

Что тебе понадобится?

Чтобы очистить ванную, вам понадобится следующее:

Пищевая сода

Бумажное полотенце или туалетный рулон

Мягкие, неабразивные ткани

Распылитель

белый уксус

Подготовка ванны

Прежде чем начать, убедитесь, что вы сняли коврик для ванной, если он у вас есть. Вы будете поражены, сколько людей пропускают этот жизненно важный шаг! Кроме того, если у вас есть туалетные принадлежности, мыло или даже игрушки для ванной, лежащие на бортике ванны, храните их в безопасном месте – вам не нужно, чтобы они мешали.

Вот как очистить ванну

Чтобы получить домашнее чистящее средство, разведите белый уксус и воду в равных частях и с помощью бутылки с распылителем нанесите на всю ванну. Оставьте раствор на 15 минут, затем протрите мягкой неабразивной тканью. Посыпьте ванну пищевой содой и распылите раствор белого уксуса и воды. Дайте смеси закипеть несколько минут, затем потрите губкой до образования пасты. Оставьте пасту на 15 минут, затем протрите и смойте. Пищевая сода также идеально подходит для прочистки канализации. Просто нанесите на отверстие и добавьте белый уксус. Оставьте смесь, пока она не закончит реакцию, затем промойте, чтобы получить чистый слив без запаха. Для устранения пятен от известкового налета и жесткой воды приложите к пораженному участку бумажное полотенце или туалетный рулон и смочите его белым уксусом. Оставьте на пару часов, затем снимите бумагу и протрите смесью пищевой соды и уксуса. Затем попытайтесь очистить водой и отполируйте сухой тряпкой. Иногда лучшим методом является профилактика. Быстрое полоскание каждый раз, когда вы пользуетесь ванной, может помочь уменьшить накопление мыльного налета и грязи, что означает меньше времени, потраченного на глубокую очистку.

Источник: victoriaplum

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