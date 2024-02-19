Если вам надоело тратить драгоценное время на чистку и ополаскивание ванны, вы будете рады услышать, что помощь рядом. Благодаря нашим проверенным советам и уловкам мы поможем вам быстро очистить ванну.

Что тебе понадобится?

Чтобы очистить ванную, вам понадобится следующее:

  • Пищевая сода
  • Бумажное полотенце или туалетный рулон
  • Мягкие, неабразивные ткани
  • Распылитель
  • белый уксус

Подготовка ванны

Прежде чем начать, убедитесь, что вы сняли коврик для ванной, если он у вас есть. Вы будете поражены, сколько людей пропускают этот жизненно важный шаг! Кроме того, если у вас есть туалетные принадлежности, мыло или даже игрушки для ванной, лежащие на бортике ванны, храните их в безопасном месте – вам не нужно, чтобы они мешали.

ванная

Вот как очистить ванну

  1. Чтобы получить домашнее чистящее средство, разведите белый уксус и воду в равных частях и с помощью бутылки с распылителем нанесите на всю ванну.
  2. Оставьте раствор на 15 минут, затем протрите мягкой неабразивной тканью.
  3. Посыпьте ванну пищевой содой и распылите раствор белого уксуса и воды.
  4. Дайте смеси закипеть несколько минут, затем потрите губкой до образования пасты.
  5. Оставьте пасту на 15 минут, затем протрите и смойте.
  6. Пищевая сода также идеально подходит для прочистки канализации. Просто нанесите на отверстие и добавьте белый уксус. Оставьте смесь, пока она не закончит реакцию, затем промойте, чтобы получить чистый слив без запаха.
  7. Для устранения пятен от известкового налета и жесткой воды приложите к пораженному участку бумажное полотенце или туалетный рулон и смочите его белым уксусом. Оставьте на пару часов, затем снимите бумагу и протрите смесью пищевой соды и уксуса. Затем попытайтесь очистить водой и отполируйте сухой тряпкой.
  8. Иногда лучшим методом является профилактика. Быстрое полоскание каждый раз, когда вы пользуетесь ванной, может помочь уменьшить накопление мыльного налета и грязи, что означает меньше времени, потраченного на глубокую очистку.

ванная

Источник: victoriaplum

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