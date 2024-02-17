Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский долго искал идеальный рецепт "Наполеона" и нашел своего фаворита.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своим любимым рецептом торта "Наполеон" – с белым шоколадом и сгущенкой.

Для приготовления коржей Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (на 8 коржей):

мука – 340-360 г + на подпил

сливочное масло 82.5% - 250 г

яйцо - 1 маленькое

сметана – 140 г

соль – 3 г

коньяк - 10 г

Для заварного крема с белым шоколадом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

молоко - 600 г

яйца – 200 г

ванильный сахар – 10 г

белый шоколад – 200 г

желатин – 10 г

сливочное масло 82.5% - 200 г

сгущенка - 260 г

Сначала готовим крем. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает молоко с яйцами, добавляет ванильный сахар и ставит смесь на огонь. Доводим ее до температуры 80-83 градуса, чтобы она загустела, но яйца не свернулись.

После этого добавляем белый шоколад и предварительно размоченные пластинки желатина, перемешиваем и даем смеси остыть примерно до 40 градусов. Затем добавляем мягкое сливочное масло, хорошо перемешиваем крем и оставляем его в холодильнике на 8-12 часов.

Во время приготовления "Наполеона" достаем крем из холодильника, добавляем сгущенку и хорошо взбиваем, чтобы смесь получилась воздушной.

Чтобы приготовить коржи, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сбивает масло со сметаной и яйцами, затем добавляет коньяк, соль, муку и быстро замешивает тесто. Готовое тесто накрываем пленкой и даем остыть 30 минут.

Тесто и крем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский разделяет на 8 частей. Коржи раскатываем на пергаменте, подпиливая мукой, в круги диаметром примерно 26 см. Делаем проколы вилкой по всей поверхности коржей и выпекаем их по одному в разогретой до 180 градусов духовке до румяности.

Перемазываем коржи кремом, смазываем кремом "Наполеон" по бокам. Последний корж для декора можно сделать крошкой.

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