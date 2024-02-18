Очистить старую эмалированную посуду проще, чем может казаться на первый взгляд.

Грязную эмалированную посуду следует хорошо очистить вручную с помощью горячей мыльной воды и мягкой ткани или губки, но если вы попали в посуду с устойчивыми пятнами или пятнами ржавчины, эти советы могут пригодиться.

– Чтобы очистить эмалированную посуду, никогда не используйте стальную вату, металлические щетки или что-нибудь, что может поцарапать поверхность эмали.

– Эмалированная посуда, чайники, кастрюли и чашки с неизвестными пятнами, твердыми белыми отложениями или стойкими пятнами от жесткой воды обычно очищаются, если вы варите в них очищенный картофель или столовую ложку пищевой соды. Если пятно или эмалированная посуда является небольшим декоративным элементом, просто прокипятите его в большей кастрюле.

– Создайте пастообразную смесь из лимонного сока и пищевой соды и нанесите ее на накопившиеся на вырванных или поцарапанных участках пятна, оставьте примерно на час, а затем осторожно протрите мягкой губкой, смывая.

– Устойчивые пятна можно замочить на ночь в одной части белого уксуса, смешанном с двумя частями воды. Если пятна нельзя очистить, попробуйте замочить их в отбеливателе и воде, пока они не исчезнут, а затем очистить горячей водой с мылом.

– После мытья тщательно просушите эмалированную посуду внутри и снаружи, остатки воды могут привести к образованию ржавчины.

– Если вы едите или готовите со старинной эмалированной посудой, убедитесь, что все контактирующие с едой поверхности не повреждены, не имеют пятен и коррозии.