Мобилизация в Украине продолжается, между тем как минимум 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине, тысячи украинцев с судимостью могут присоединиться к ВСУ.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюска, среди них есть отбывающие пожизненное заключение за совершение преступлений.

По словам Малюськи, сейчас по меньшей мере 50 тысяч украинцев из-за погашенной судимости не стоят на учете в ТЦК и СП.

Поэтому они не подлежат военному учету в разгаре мобилизации в Украине.

"Речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление. На первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных, присоединившихся к рядам Вооруженных сил, с разным результатом", – добавил министр.

Министр юстиции сообщил, что риски, несущие осужденные во время мобилизации в Украине, предусматриваются.

"Война закончится тогда, когда на фронте будут все депутаты, министры, судьи, прокуроры, олигархи и их дети",

"О они там навоюют, лучше таких не надо",

"Ага, что-то кажется, что у них никто не спрашивал"

"Всегда боялись брать осужденных, потому что они прошли школу выживания - не верь, не бойся, не проси и могут постоять за себя", - пишут украинцы в комментариях к новости.

Источник: "Радио Свобода" .

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