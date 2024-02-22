Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусную карамель со сливками.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как сделать соленую карамель, которая хорошо подойдет ко многих десертам.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла (82,5% жирности)

150 г белого сахара

300 г сливок (30% жирности)

30 г молока

7-8 г соли

Инструкции:

В сотейник положите сливочное масло и сахар. Разогрейте на большом огне, постоянно помешивая деревянной лопаткой, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Смесь начнет пениться, затем масло и сахар расслаиваются, и цвет начинает меняться в сторону потемнения.

Остерегайтесь высоких температур и жидкой консистенции смеси. Продолжайте помешивать.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, когда смесь приобретет карамельный цвет, налейте в сотейник сливки и молоко (лучше подогреть их заранее).

Смесь будет кипеть и пениться. Постоянно помешивайте, добавьте соль и варите еще минут 5, чтобы смесь уварилась и стала однородной.

Процедите горячую карамель через сито. Накройте пленкой прямо на карамель и оставьте остывать, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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