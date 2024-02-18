При оформлении пенсии необходимо представить набор документов, а трудовая книжка является ключевым документом. Если в ней обнаружены ошибки, это может привести к потере пенсионных выплат. Важно, чтобы трудовая книжка содержала информацию о ФИО, название предприятия, подпись фото, данные об оформлении и печати предприятия, как указано в издании "На Пенсии".

Если эти данные отсутствуют или содержат ошибки, документ считается недействительным. Стаж может быть засчитан только на основании двух записей - о принятии на работу и увольнении, которые должны содержать дату, должность, название предприятия, номер и дату приказа, подпись руководителя и печать предприятия. Поэтому любое отсутствие или ошибка в этой информации может привести к незачислению стажа.

Как исправить ошибку в трудовой книжке Самостоятельное устранение ошибок или запись в трудовой книжке запрещена. Если это все-таки произойдет, это может привести к незачислению общего страхового стажа.

"Ошибки в трудовой книжке можно исправить только с помощью отдельной записи. Это может сделать только работодатель. В случае физического лица - предпринимателя без отдела кадров, он должен устранить ошибку собственноручно. Запись об устранении ошибки должна содержать фразу, подтвержденную печатью и подписью уполномоченного лица" , – объясняют на официальном сайте.

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